Могут лишиться свободы на шесть лет продавцы "веселящего газа"

За реализацию закиси азота предлагают ввести не только административную, но и уголовную ответственность.

За реализацию закиси азота предлагают ввести не только административную, но и уголовную ответственность.

Нецелевой оборот закиси азота, получившей известность как веселящий газ, вскоре будет запрещён. Продавцам этого вещества и тем, кто пропагандирует безвредность N2O в Интернете, будут грозить штрафы до 150 тысяч рублей, а в случае смерти человека, употребившего газ, — лишение свободы до шести лет. Такой законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении на пленарном заседании 9 декабря.

Смертельное средство для релакса

Целевое использование закиси азота — это её применение в медицине, в основном как наркоз, в пищевой промышленности, при сварочных и других технических работах. Но в какой-то момент обнаружилось, что если дать человеку вдохнуть этот газ, то у него возникает состояние эйфории, он начинает смеяться и видеть галлюцинации — аналогично как от лёгкого наркотика. Этим и решили воспользоваться умелые дельцы, которые стали продавать газ, закаченный в воздушные шары, на дискотеках и в ночных клубах, пользуясь тем, что пока N2O не входит в список запрещённых веществ.

Продают они его в разных дозировках — от восьми граммов до десяти литров. Стоит это «удовольствие» от 500 до 2,5 тысячи рублей.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, оборот веселящего газа в России огромен: ежегодно из разных стран нам заводят более 58 тонн закиси азота. «Часть этого может использоваться для нецелевого потребления в качестве одурманивающего вещества», — уточнил парламентарий.

Позже специалисты выяснили, что вдыхание N2O, помимо смеха, приводит к нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой сердечной гипоксии и летальным исходам. Как раз череда резонансных смертей молодых людей, рядом с телами которых находили баллоны с веселящим газом, и побудила депутатов заняться законопроектом, запрещающим продажу закиси азота и его пропаганду, в том числе в Интернете.

Административная ответственность по документу предполагает штрафы для физлиц на сумму от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от десяти до двадцати тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 150 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Кроме того, на нарушителей запрета распространится уголовная ответственность по статье 238 УК РФ, отметила один из авторов законопроекта, зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко. Эта статья предполагает наказание в виде штрафа до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы осуждённого за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет.

А если торговец или пропагандист закиси азота причинит тяжкий вред здоровью или доведёт человека до смерти, то ему будет грозить наказание вплоть до лишения свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Кровавый бизнес зарубят на корню

Депутаты, обсуждая законопроект, пришли к мнению, что ответственность за реализацию веселящего газа должна быть только уголовная. «Нельзя для такой смертоносной деятельности, по сути, бизнеса на крови, вводить такие смешные административные штрафы, — аргументировал первый зампред Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов. — Штрафы можно оставить, но пусть они будут по уголовным статьям».

Также парламентарий отметил, что в документе нужно предусмотреть конфискацию имущества продавцов закиси азота. «Нужно бить не по «хвостам» этих «физиков» и «химиков», а по их средствам производства, — отметил Нилов. — Это и лаборатории, и помещения, и конвейерные технологии».

Вместе с тем депутаты предложили расширить в законопроекте список запрещённых веществ, чтобы он мог работать на опережение.

«Сегодня у нас закись азота, завтра появится ещё какое-то химическое вещество, — предположил член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. — Может, прописать в документе универсальную норму? По которой все подобные зелья попадали бы под запрет».

По словам Натальи Костенко, документ как раз предполагает, что Правительство сможет корректировать и дополнять список одурманивающих средств, продажа и пропаганда которых станут незаконными.

Источник: pnp