Рыдал на видео после избиения директором школы №4 мальчик 12 лет в больнице

Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.
Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Он отстранен от работы.
Началось все с видео — 12-летний ученик школы №4 в Кызыл-Покуне плакал после нападения директора, дело якобы происходило в местной больнице. Виновным назначили 74-летнего Умара Саркитова — заслуженного учителя, математика и педагога с многолетним стажем. Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.
Нам удалось дозвониться до Умара Дугуевича — по словам мужчины, ребенка он не бил, а лишь “нежно” потрепал по щеке. Мол, тот учится плохо, мать парня работает в этой же школе психологом и постоянно его выгораживает (школьник прогуливает и получает двойки). При этом преподаватель настаивает — детей он никогда не бил, травм у ребенка нет. В реальном раскладе сейчас разбирается местная администрация.