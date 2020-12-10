Рыдал на видео после избиения директором школы №4 мальчик 12 лет в больнице

Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.

Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.

Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.

Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Он отстранен от работы.

Началось все с видео — 12-летний ученик школы №4 в Кызыл-Покуне плакал после нападения директора, дело якобы происходило в местной больнице. Виновным назначили 74-летнего Умара Саркитова — заслуженного учителя, математика и педагога с многолетним стажем. Мужчину отстранили от работы на время проверки, сегодня школу посетила специальная комиссия.

Нам удалось дозвониться до Умара Дугуевича — по словам мужчины, ребенка он не бил, а лишь “нежно” потрепал по щеке. Мол, тот учится плохо, мать парня работает в этой же школе психологом и постоянно его выгораживает (школьник прогуливает и получает двойки). При этом преподаватель настаивает — детей он никогда не бил, травм у ребенка нет. В реальном раскладе сейчас разбирается местная администрация.