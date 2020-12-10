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Произошло мощное землетрясение на Байкале. Его ощутили в семи районах Бурятии

09:23 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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В Иркутске ввели режим повышенной готовности.

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Землетрясение на Байкале ощущалось в семи районах Бурятии

Землетрясение, произошедшее утром в четверг в дельте впадающей в Байкал реки Селенги, ощущалось в семи районах Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

На сайте республиканского ГУ МЧС отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,5.

"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в дельте реки Селенги в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино.

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