Произошло мощное землетрясение на Байкале. Его ощутили в семи районах Бурятии

Землетрясение, произошедшее утром в четверг в дельте впадающей в Байкал реки Селенги, ощущалось в семи районах Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
На сайте республиканского ГУ МЧС отмечается, что магнитуда землетрясения составила 5,5.
"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился в дельте реки Селенги в 16 км северо-западнее от населенного пункта Дубинино.