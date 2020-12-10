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«Юному ленинцу от старого комсомольца»: передал Навальному привет Чубайс

09:45 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Правительство поручило уволить Чубайса с поста главы «Роснано» 3 декабря. На следующий день Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

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Чубайс передал Навальному привет «юному ленинцу от старого комсомольца»

По словам Чубайса, Навальный в споре «боек, но не очень содержателен», как и Ленин, который при отсутствии логических аргументов «переходил к оскорблениям и площадной брани». Ранее оппозиционер назвал Чубайса «старым комсомольцем».
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, недавно назначенный специальным представителем президента России по связям с международными организациями, сравнил манеру спора оппозиционера Алексея Навального и Владимира Ленина.

Таким образом он отреагировал на заявление Навального, назвавшего Чубайса в Facebook «старым комсомольцем», который «уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер».

«Юному ленинцу от старого комсомольца. Ленин был совершенно никакой адвокат, абсолютно беспомощный экономист, довольно средний журналист, но беспредельно жестокий политик и очень грубый полемист. Если аргументы противника не получалось отразить логикой в очном споре, Ленин непременно переходил к оскорблениям и площадной брани», — написал Чубайс в Facebook.

Бывший глава «Роснано» напомнил, что они с Навальным как-то вели очный спор. «Алексей был довольно боек, но не очень содержателен. Похоже, дело Ленина действительно живет», — заключил Чубайс.
Навальный в своем посте отреагировал на видео оппозиционера и муниципального депутата по Красносельскому округу Ильи Яшина. Автор ролика прокомментировал недавнее назначение Чубайса. По словам Яшина, Чубайс «остается верным солдатом [президента Владимира] Путина», несмотря на то что «уже много лет российскую оппозицию упрекают Чубайсом, сваливая на нее все грехи этого персонажа».

Назначение нового спецпредставителя президента также прокомментировал политолог и журналист Кирилл Рогов. По его словам, если посмотреть какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 1990-х годов, то «Чубайс — это Навальный вчера». «Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие», — заявил политолог в Facebook. Навальному Рогов пожелал когда-нибудь испытать на себе работу премьером или вице-премьером, которая при проведении «важной реформы» сопряжена с «потом, нервами, компромиссами и грязью».
«И что-то получится, а что-то не получится. А потом, знаешь, прибегут они: «Где наша прекрасная Россия будущего, Навальный, где она? Ты обещал! Обещал не такую, а золотую! Ты обманул нас! В геенну тебя, Навальный, в геенну!» И внезапно успокоятся, когда тебя заменят на порученца из суворовского училища», — заключил Рогов.

Правительство поручило уволить Чубайса с поста главы «Роснано» 3 декабря. На следующий день Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Что именно Чубайс будет курировать, еще неясно. В сфере его компетенций указано «устойчивое развитие» страны.

В Кремле поясняли, что новый спецпредставитель президента по связям с международными организациями не будет ни госслужащим, ни сотрудником администрации главы государства. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Чубайс займется связями с организациями, входящими в систему ООН.

комсомол ленинец оппозиционер Алексей Навальный Анатолий Чубайс
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