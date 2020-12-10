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"Чтобы не вышло, как в Советском Союзе". Потребовал остановить рост цен на продукты Путин

09:43 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Президент связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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Путин потребовал остановить рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин в среду потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты. Рост стоимости продуктов он связал в том числе с попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру и поручил своевременно реагировать на негативную динамику.

Ключевые тезисы главы государства.

О ситуации в стране

Пандемия негативно повлияла на социально-экономические показатели: "Доходы - понятно, они, к сожалению, снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица".

Ситуация с занятостью "лучше, чем во многих, в том числе более развитых с экономической точки зрения, странах", но "снижение безработицы идет < ...> пока все-таки медленно, пока эти темпы недостаточны, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации".

"В последнее время инфляция поднялась выше целевого ориентира Центрального банка. По итогам ноября в годовом выражении [она] 4,4% сейчас, а целевой ориентир был где-то в районе 4%".

О подорожании продуктов
Все это объясняется в том числе объективными факторами, такими как пандемия. "Но что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания? < ...> Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. Причем здесь пандемия".

"Сахарный песок. Министр сельского хозяйства сейчас докладывал - внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 1,5%? < ...> А подсолнечное масло [подорожало на] 23,8% и продолжает расти, мука [на] 12,9[%] выросла, макаронные изделия - [на] 10,5[%], хлеб и хлебобулочные изделия - на 6,3%, это-то почему?"

"Объяснение-то есть, конечно! Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности".

О мерах

В разгар пандемии власти приняли "целый набор мер поддержки бизнеса", поддерживая прежде всего компании, "которые готовы нести ответственность за свои трудовые коллективы и за сохранение занятости". "И должен сказать прямо, такой подход во многом позволил минимизировать негативное влияние вынужденных ограничительных мер на рынок труда. Повторю, в целом эти меры сработали".

Что делать сейчас, тоже понятно. "Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит".

О советском прошлом
"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке".

рост цен цены на продукты Владимир Путин
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