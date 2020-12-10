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Стометровый отель на насыпном острове в Сочи: почему эксперты сомневаются в реализации этого плана?

09:58 10.12.2020 Фото: пресс-служба администрации Сочи
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Новое законодательство в части федеральной территории Сириус прямо говорит о том, что такие территории принадлежат только созданному муниципалитету.

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Искусственный остров с гостиницей в Сочи достанется Сириусу

В Сочи хотят создать искусственный насыпной остров, чтобы построить на нем сто-метровую гостиницу, об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Кривоносов. Согласно новому законодательству, эта территория будет принадлежать Сириусу, а выделять такие участки можно без конкурса.

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов анонсировал строительство насыпного острова, на котором должна была появиться гостиница высотой сто метров. С инициативой разработки проекта вышел «Союз развития туризма в РФ», сообщил народный избранник. Проект планировалось реализовать вместе с AccorHotels.
Новое законодательство в части федеральной территории Сириус прямо говорит о том, что такие территории принадлежат только созданному муниципалитету.

«В случае создания искусственных земельных участков на примыкающих к федеральной территории «Сириус» внутренних морских водах Российской Федерации и в территориальном море Российской Федерации такие земельные участки включаются в состав территории федеральной территории «Сириус», – говорится в документе.
Таким образом, налоговые поступления от гостиницы будут поступать не в Сочи и Краснодарский край, а в Сириус.

Лет 15 назад с идеей возвести острова у сочинского побережья выступала питерская компания. Но стоимость воплощения оказалась нерентабельно высокой, а в 2008 году планы нарушил кризис. Сегодня похожий проект вновь обсуждается в медийном поле. Но мировой опыт строительства насыпных островов показал, что их стоимость окупается долго.

Даже учитывая высокие цены на недвижимость в Сочи, рассчитывать, что проект будет реализован в перспективе ближайших десяти лет, не стоит, говорит гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько. Возможно, чтобы Сочинский остров стал инвестиционно привлекательным, часть его необходимо отдать под застройку жилыми апартаментами, полагает он.

Источник: fedpress.ru

гостиница остров сириус сочи
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