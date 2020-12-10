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Засудили за дырявую крышу скандальную фирму «Маяк» в Бердске

10:30 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Капитальный ремонт дома на улице Комсомольской проводили 2,5 года назад, но крыша вновь дала течь.

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Экспертиза показала, что ремонтные работы кровли проводились с нарушением технологий — компания не смогла доказать обратное

Управляющую компанию ООО «Маяк» обязали устранить недостатки, которые выявили после капитального ремонта жилого дома в Бердске. Такое решение накануне принял Арбитражный суд Новосибирской области. Согласно материалам дела, речь идёт о капремонте дома №19 по улице Комсомольской — его проводили два с половиной года назад.

Представители подрядчика заявили, что причина некачественного ремонта в материалах, которые предоставил поставщик. Теперь же капитальный ремонт компании придется делать снова.

Заказчиком выступало ЗАО «Вымпел Сервис», которое впоследствии и обратилось в суд. В решении суда сказано, что большая часть недостатков ремонта касается крыши. В июле собственники вместе с представителями истца провели осмотр крыши и зафиксировали  скрытые дефекты, которые проявились менее чем через три года после проведения капитального ремонта: Трещины в слое мастики в местах выхода вентиляционных и канализационных стояков, вздутия (пузыри) на поверхности кровельных материалов (стеклоткани) на поверхности крыши, отслоение стекловолокна от поверхности крыши и другие.

Экспертиза показала, что ремонтные работы кровли проводились с нарушением технологий — компания не смогла доказать обратное. Суд встал на сторону истца и обязал управляющую компанию устранить дефекты.

Ранее ООО «Маяк» уже становилась участником скандала, связанного с некачественным ремонтом. Нарушения при работах на крыше обсуждали в местных СМИ, а местные жители жаловались на деятельность ООО «Маяк». Руководитель фирмы Олег Лукьянов тогда заявлял, что причина дефектов кровли может быть в некачественных товарах, которые предоставил поставщик.

дефект капремонт крыша ООО «Маяк»
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