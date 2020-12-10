10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«До мурашек»: сыграли свадьбу в новом клипе Крид и Нюша

10:21 10.12.2020 Фото: YouTube @Егор Крид
0

Согласно сюжету, персонажи двоих артистов становятся мужем и женой, у них рождается ребенок, таким образом в видео показано создание полноценной семьи двух звезд.

% name% title
Крид и Нюша сыграли свадьбу в новом клипе

Артисты выпустили видеоролик, в котором показали, как могла бы выглядеть их семейная жизнь.
Новый клип Егора Крида и Нюши (настоящее имя Анна Шурочкина - Прим. ред.) на композицию Mr. & Mrs. Smith, который набрал более 1,6 миллиона просмотров за несколько часов, поразил поклонников своим сюжетом в жанре «альтернативной истории».

Согласно сюжету, персонажи двоих артистов становятся мужем и женой, у них рождается ребенок, таким образом в видео показано создание полноценной семьи двух звезд. Интересен тот факт, что Нюша и Егор Крид действительно встречались с 2014 по 2016 годы. Получается, что они фактически продемонстрировали фанатам, как могли бы развиваться их отношения, если бы они не закончили роман.


«Этот клип — послание всем «бывшим». Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя, — написала Нюша на своей странице в Instagram.

Поклонники артистов оценили задумку. Они оставили много положительных отзывов.

«Они отпустили друг друга навсегда. Нет обид, нет чувств. у каждого своя жизнь в итоге. Думаю, в этом смысл»;

«Интересно, им не больно было снимать вместе клип?»;

«Им потребовалось пять лет, чтобы решиться на этот шедевр… До мурашек!» — отметили фанаты под видео.

артист клип Анна Шурочкина Егор Крид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивый клип?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

10 декабря день памяти Иконы Божией Матери «Знамение»: История чудотворного исцеляющего лика и сильная молитва
11:50 10-12-2020
10 декабря день памяти Иконы Божией Матери «Знамение»: История чудотворного исцеляющего лика и сильная молитва
Готовит новые льготы для самозанятых Счетная палата. Что будет интересного?
11:45 10-12-2020
Готовит новые льготы для самозанятых Счетная палата. Что будет интересного?
Объехали светофор по тротуару автохамы из полиции в Новосибирске. Смотрите видео
11:34 10-12-2020
Объехали светофор по тротуару автохамы из полиции в Новосибирске. Смотрите видео
День создания службы связи МВД России отмечают в России 10 декабря: История праздничной даты
11:33 10-12-2020
День создания службы связи МВД России отмечают в России 10 декабря: История праздничной даты
Стандартный прирост: На сколько поднимутся тарифы на коммуналку в России в 2021 году?
11:30 10-12-2020
Стандартный прирост: На сколько поднимутся тарифы на коммуналку в России в 2021 году?
Останутся без отопления и горячей воды 30 домов в Барнауле
11:28 10-12-2020
Останутся без отопления и горячей воды 30 домов в Барнауле
Сегодня, 10 декабря - Нобелевский день: Традиции церемонии вручения Нобелевской премии
11:20 10-12-2020
Сегодня, 10 декабря - Нобелевский день: Традиции церемонии вручения Нобелевской премии
У «Спутника V» снова появился шанс отправиться в Турцию
11:15 10-12-2020
У «Спутника V» снова появился шанс отправиться в Турцию
БердскВторым кандидатом на пост мэра Бердска стал Евгений Шестернин. Он подал заявку 10 декабря 2020 1
11:11 10-12-2020
Вторым кандидатом на пост мэра Бердска стал Евгений Шестернин. Он подал заявку 10 декабря 2020
БердскОбоняние при коронавирусе: На какой день пропадают и возвращаются запахи и вкусы у больных COVID-19. Истории из первых уст
11:06 10-12-2020
Обоняние при коронавирусе: На какой день пропадают и возвращаются запахи и вкусы у больных COVID-19. Истории из первых уст