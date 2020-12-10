«До мурашек»: сыграли свадьбу в новом клипе Крид и Нюша

Согласно сюжету, персонажи двоих артистов становятся мужем и женой, у них рождается ребенок, таким образом в видео показано создание полноценной семьи двух звезд.

Крид и Нюша сыграли свадьбу в новом клипе

Артисты выпустили видеоролик, в котором показали, как могла бы выглядеть их семейная жизнь.

Новый клип Егора Крида и Нюши (настоящее имя Анна Шурочкина - Прим. ред.) на композицию Mr. & Mrs. Smith, который набрал более 1,6 миллиона просмотров за несколько часов, поразил поклонников своим сюжетом в жанре «альтернативной истории».

Согласно сюжету, персонажи двоих артистов становятся мужем и женой, у них рождается ребенок, таким образом в видео показано создание полноценной семьи двух звезд. Интересен тот факт, что Нюша и Егор Крид действительно встречались с 2014 по 2016 годы. Получается, что они фактически продемонстрировали фанатам, как могли бы развиваться их отношения, если бы они не закончили роман.



«Этот клип — послание всем «бывшим». Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя, — написала Нюша на своей странице в Instagram.

Поклонники артистов оценили задумку. Они оставили много положительных отзывов.

«Они отпустили друг друга навсегда. Нет обид, нет чувств. у каждого своя жизнь в итоге. Думаю, в этом смысл»;

«Интересно, им не больно было снимать вместе клип?»;

«Им потребовалось пять лет, чтобы решиться на этот шедевр… До мурашек!» — отметили фанаты под видео.