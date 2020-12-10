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Умер чемпион мира по футболу Паоло Росси

10:25 10.12.2020 Фото: © AP
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На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола.

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Паоло Росси, 1982 год
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер чемпион мира по футболу Паоло РоссиСкончалась последняя жительница острова Недоразумения Галина ХитченкоЕщё 578 новостей

Бывший футболист сборной Италии по футболу Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Федерика Каппеллетти.

Росси является чемпионом мира 1982 года в составе сборной Италии и лучшим бомбардиром того турнира. В том же году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы.

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). За сборную Росси провел 48 матчей и забил 20 голов.

скончался футболист чемпион Паоло Росси
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