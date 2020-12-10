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Закрывает выезд из страны из-за COVID-19 Белоруссия

10:45 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Власти Белоруссии не стали вводить карантин в начале пандемии, в республике проводились массовые мероприятия, проходила кампания по выборам президента.

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Белоруссия закрывает выезд через наземные границы из-за коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В постановлении Совета министров указывается, что ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней.
Власти Белоруссии закрывают государственные наземные границы на выезд из-за пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в постановлении Совета министров от 7 декабря, опубликованном в ночь на четверг.
Документ вносит изменения в постановление от 8 апреля, принятое в том числе "в целях предотвращения распространения инфекции", вызывающей заболевание COVID-19.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - отмечается в тексте. Ограничение распространяется на автодорожные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, а также в речных портах. Указанные изменения вступят в силу через 10 дней с момента подписания документа.

В нем указывается, что ограничения на въезд не вводятся, однако подчеркивается, что прибывающие в страну "обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции". Кроме того, иностранцы старше шести лет "должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19". Требование не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание на территории страны.

Власти Белоруссии не стали вводить карантин в начале пандемии, в республике проводились массовые мероприятия, проходила кампания по выборам президента. В настоящее время власти заявляют, что система здравоохранения страны готова к начавшейся второй волне пандемии. 16 ноября Минздрав в связи с существенным ростом числа заболевших заявил, что перепрофилирует все лаборатории под ПЦР-тестирование для диагностики коронавируса. По всей Белоруссии введен масочный режим. С 1 октября в республике началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. На сегодняшний день в стране зафиксировано 152 453 случая заражения (1,60% от общей численности населения). Всего с начала пандемии выздоровели 129 950 человек, умерли 1 230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Источник: ТАСС

COVID-19 белоруссия граница коронавирус пандемия
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