У «Спутника V» снова появился шанс отправиться в Турцию

Турция опровергла сообщения об отказе от российской вакцины от COVID-19

В Минздраве Турции РИА Новости опровергли публикации о заявлении главы ведомства Фахреттина Коджи о том, что страна отказалась от российской вакцины против коронавируса.

Ранее в среду телеканал Haberturk cо ссылкой на Коджу сообщил, что Анкара не будет закупать препарат, так как он якобы не соответствует надлежащей лабораторной практике.

"Иногда происходят недоразумения. По теме российской вакцины принимайте во внимание последнее заявление министра", — сказал собеседник агентства в пресс-службе турецкого Минздрава.



Сам министр также не подтвердил отказ от закупок."Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет", — сказал Коджа журналистам.Как заявил ранее глава Минздрава, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. За последнюю неделю в стране неоднократно фиксировали суточные рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него.Как сообщал Коджа, Турция закупит к апрелю будущего года 100 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первая партия вакцины китайской компании SinoVac поступит в страну после 11 декабря, а в конце месяца планируется начать вакцинацию после лабораторных испытаний качества вакцины. Кроме того, Турция заявляла о планах закупить как минимум 25 миллионов доз вакцины BioNTech компаний Pfizer.

Источник: РИА Новости