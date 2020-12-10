Обвинили в «безответственных действиях» в космосе Россию США

На протяжении последних пяти лет американские коммерческие компании вывели на орбиты больше спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, чем все остальные страны.

Глава Нацразведки США утверждает, что РФ несет угрозу американским космическим системам

Россия имеет лазер наземного базирования, предназначенный для ослепления или причинения ущерба оптическим системам в космосе, отметил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Безопасность и экономика Соединенных Штатов сейчас в огромной степени зависят от эксплуатации космических систем, и страна сталкивается с вызовами в этой области со стороны России и Китая. Такую позицию изложил в среду на заседании Национального космического совета директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди (штат Флорида) велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Действия наших противников создают для нас все более серьезные проблемы, - утверждал Рэтклифф. - Жизненно важные американские интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе".

"Китай представляет наибольшую угрозу для национальной безопасности США в том, что касается операций в космосе, поскольку Китай разрабатывает средства уничтожения наших спутников", - сказал он. "Китай также создает наземную систему, нацеленную на наши спутники на низких орбитах, - продолжил Рэтклифф. - У России есть аналогичная система. Кроме того, Россия имеет лазер наземного базирования, предназначенный для ослепления или причинения ущерба нашим оптическим системам в космосе".

Кроме того, Рэтклифф возложил на Москву ответственность за "провокационные действия", утверждая, что "российский спутник совершал опасные маневры рядом с американским правительственным спутником". "Мы рассматриваем это как угрожающее поведение, учитывая то, что ранее россияне осуществили запуск похожего спутника, который продемонстрировал характеристики боевой системы, когда выпустил снаряд, обладающий высокой скоростью", - добавил он.

Коснувшись зависимости США от орбитальных систем, Рэтклифф подчеркнул, что в ближайшие годы можно ожидать резкого роста количества спутников на околоземных орбитах. "В настоящее время около 80 стран участвуют в космических исследованиях, более 50 государств выделяют из своих бюджетов средства на космические программы, - отметил он. - Помимо правительств, в космическую деятельность вовлечены частные компании, и можно ожидать, что в будущем на орбитах окажутся десятки тысяч спутников - больше, чем их было запущено с начала космической эры. На протяжении последних пяти лет американские коммерческие компании вывели на орбиты больше спутников, предназначенных для дистанционного зондирования Земли, чем все остальные страны, но в будущем эти государства смогут запускать в два раза больше спутников, чем США".

Сейчас национальная космическая индустрия, по оценкам Рэтклиффа, приносит доходы в размере $500 млн. "Мы сильно зависим от космических систем, и в случае нарушения их работы могут серьезно пострадать практически все отрасли американской экономики, включая транспорт, телекоммуникации, финансы и сельское хозяйство", - заключил он.

Источник: ТАСС