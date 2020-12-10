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Стандартный прирост: На сколько поднимутся тарифы на коммуналку в России в 2021 году?

11:30 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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В 2020-м цены увеличились в среднем на 3,1%.

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Тарифы на ЖКУ в России в 2021 году вырастут на 4%

В 2021 году рост общего платежа граждан за ЖКУ в среднем по России определен в размере 4%, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. Повышение произойдет 1 июля, с 1 января рост платы не предусмотрен, подчеркнул он.

Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги, добавил Виталий Королев. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведения и вывоз мусора.

Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении правительства.

— ФАС на постоянной основе проводит мониторинг соблюдения установленных правительством индексов, — отметил Виталий Королев.

Учитывая строгое тарифное регулирование и задолженность за поставленные ресурсы, у предприятий ЖКХ почти не остается средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, отметили в Минстрое. Уровень изношенности коммуникаций в среднем по России сейчас составляет около 60%, поэтому даже поддержание текущего состояния требует значительных средств, сказали в министерстве.

Источник: Известия

рост цен тарифы жкх
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