Готовит новые льготы для самозанятых Счетная палата. Что будет интересного?

Счетная палата рекомендовала новые стимулы легализации самозанятых

Счетная палата предложила правительству подготовить дополнительные стимулы для перехода людей, занятых на теневом рынке труда, в число плательщиков налога на профессиональный доход.

СП проанализировала результаты эксперимента с этим налогом в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где он начался еще в 2019 году. Один из его принципиальных выводов - гипотеза о массовом переводе работников в самозанятые для ухода от налогов не подтверждается (самозанятые уплачивают налог по низким ставкам - 4% с доходов от физлиц, 6% - от юрлиц и ИП). Так, в четырех указанных регионах СП выявила лишь три созданные в 2019 году организации с косвенными признаками подмены трудовых отношений и существенными выплатами самозанятым. При этом специальная система ФНС постоянно анализирует несколько десятков параметров, которые могут свидетельствовать об использовании организациями незаконных схем оптимизации.

На конец 2019 года общее количество плательщиков налога в четырех регионах-пионерах составило почти 392 тыс. человек, а еще через полгода - 771 тыс. человек (по данным Росстата, в 2018 году в неформальном секторе в этих регионах были заняты 1,05 млн человек), из них 90% - физические лица и 10% - индивидуальные предприниматели. "Надо отметить, что 38% самозанятых до перехода на НПД о своих доходах не заявляли и никаких налогов не уплачивали. По итогам 2019 года 70% плательщиков, впервые заявивших свои доходы, уплатили НПД в сумме 420,2 млн руб. Это, наверное, и есть чистый эффект от легализации", - подчеркнул аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

В этом году география эксперимента постепенно охватила всю страну. К ноябрю 2020 года численность плательщиков достигла 1,3 млн человек (по данным Росстата, в 2018 году на теневом рынке труда были заняты 14,25 млн человек). При этом Счетная палата отмечает, что распространение НПД на всю Россию не привело к массовому переходу индивидуальных предпринимателей с других специальных налоговых режимов.

Счетная палата рекомендовала правительству предоставить самозанятым равные возможности в получении кредита и доступе к мерам поддержки, ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД. Последнее, по мнению контрольного ведомства, позволит учитывать инфляционные процессы и сделает режим налога на профессиональных доход более привлекательным для большего круга лиц. Сейчас доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не должны превышать 2,4 млн рублей. По итогам 2019 года эту планку превысила небольшая доля самозанятых - от 0,7% в Татарстане до 2,8% в Москве, а около 3/4 плательщиков налога заявили доходы в размере до 500 тыс. руб.

Кроме того, Счетная палата пришла к выводу, что по истечении трехлетнего срока с момента распространения налога на самозанятых на всю страну можно рассмотреть вопрос о завершении эксперимента и установлении НПД в качестве одного из специальных налоговых режимов.

Минфин рассмотрит предложения СП, сообщили "РГ" в ведомстве.

"На текущем этапе эксперимент по применению НПД показывает положительные результаты, - отметили в пресс-службе Минфина. - Этот налоговый режим основан на принципах простоты и удобства ведения бизнеса, он стимулирует граждан выходить из "тени" - вести свою деятельность в правовом поле. При этом важным условием при введении такого налогового режима была гарантия неизменности его условий в части увеличения налоговых ставок, а также уменьшения установленного предельного размера доходов в течение 10 лет. Успешность эксперимента позволила расширить географию применения режима и распространить его на другие регионы. Кроме того, чтобы сделать этот режим более привлекательным и оказать поддержку начинающим предпринимателям, самозанятым гражданам предоставлена возможность получить налоговый вычет, а также участвовать в закупках".

Источник: РГ