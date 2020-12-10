Объехали светофор по тротуару автохамы из полиции в Новосибирске. Смотрите видео

Езда полицейских не по правилам попала за запись видеорегистратора.
Стоя на красном сигнале светофора, машина объехала его по тротуару и подрезала грузовик.
"Поворотники и спецлампу не включал. Очень наглое поведение со стороны сотрудников правоохранительных органов", – сообщил очевидец в паблике "АСТ-54".
По просьбе читателя, авторский текст опубликован анонимно.
После этого случая в отношении сотрудников полиции, находившихся в машине, началось разбирательство.
По факту действий сотрудников полиции, изображенных на видео, в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка правомерности и обоснованности действий сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Источник: ACT-54