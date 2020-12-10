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На Луне и Марсе: утвердил «дорожную карту» развития космической робототехники "Роскосмос"

12:30 10.12.2020 Фото: Роскосмос/Иван Вагнер
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В рамках утвержденной программы, в частности, будет создан робот "Теледроид" для выполнения задач в открытом космосе.

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"Роскосмос" утвердил программу развития космической робототехники

Госкорпорация "Роскосмос" утвердила "дорожную карту" развития космической робототехники на ближайшую перспективу, следующим шагом станет согласование программы на 2030-35 годы, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", кандидат технических наук Евгений Дудоров.
"Дорожная карта" развития робототехники космического назначения на ближайшую перспективу в августе 2020 года утверждена генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Олеговичем Рогозиным", - сказал он.
В рамках утвержденной программы, в частности, будет создан робот "Теледроид" для выполнения задач в открытом космосе.

Следующим шагом, отметил Дудоров, станет создание комплексного плана, в который будут включены долгосрочные задачи космической робототехники на период 2030-2035 годов и дальнейшую перспективу с прицелом использования робототехники на новой российской орбитальной станции, Луне и Марсе.
Выработке долгосрочной программы, рассчитывает Дудоров, будет способствовать создание специальной секции по робототехнике при координационном научно-техническом совете по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. Этот совет рассматривает и утверждает эксперименты, которые будут проводиться на российских космических кораблях и российском сегменте МКС.
В 2018 году Дудоров на научной конференции в Центре подготовки космонавтов представил от имени НПО "Андроидная техника" видение развития антропоморфной космической робототехники, включая создание роботов для работы в открытом космосе и на Луне. Конференция проводилась после того, как в том же году на орбиту отправился первый российский робот-космонавт "Федор". Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта, но после возвращения на Землю было принято решение его больше не использовать. "Федор" был создан НПО "Андроидная техника".

Источник: РИА Новости

космос робот
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От редакции

Когда полетим на Марс?

Поросёнок Пётр, 10 декабря 2020 12:50
Человек полетит в ближайшие 15-20 лет.

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