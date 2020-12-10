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Останутся без отопления и горячей воды 30 домов в Барнауле

11:28 10.12.2020 Фото: pixabay
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Энергетики приносят свои извинения и подчеркивают, что резкого снижения температуры в квартирах за это время не будет.

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Энергетики приносят свои извинения и подчеркивают, что резкого снижения температуры в квартирах за это время не будет.

Отопление и горячее водоснабжение отключают у части потребителей в Барнауле в четверг, 10 декабря. Это необходимо для переключения старого оборудования на новое по улицам Георгиева, 49 и Панфиловцев, 16а.

В общей сложности без тепла и воды останутся 27 домов. Так, с 10:00 до 14:00 теплоснабжение будет перекрыто в восьми домах по улицам Попова и Панфиловцев, а с 13:00 до 19:00 отключат отопление и горячую воду в 19 многоквартирных домах по улицам 50 лет СССР, Павловский тракт, Георгиева, предупреждает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Энергетики приносят свои извинения и подчеркивают, что резкого снижения температуры в квартирах за это время не будет.

вода отключение отопление тепло
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