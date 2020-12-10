Пошли на убыль: уехало более 365 000 человек из регионов Сибири за 2020 год

О миграции населения Сибирского федерального округа
По предварительным данным, в январе – сентябре 2020 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2019 года. Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (почти 7 тыс. человек). Миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа, наибольший – в Новосибирской области (0,7 тыс. человек).
Миграция населения в январе – сентябре 2020 года
(человек)
|
Число прибывших
|
Число выбывших
|
Миграционный прирост (+), убыль (-)
|
Справочно:
миграционный прирост (+), убыль (-)
|
Сибирский федеральный округ
|
351154
|
365683
|
-14529
|
-5925
|
Республика Алтай
|
8769
|
8278
|
491
|
881
|
Республика Тыва
|
7821
|
7159
|
662
|
894
|
Республика Хакасия
|
14909
|
14509
|
400
|
-170
|
Алтайский край
|
48129
|
48746
|
-617
|
-1215
|
Красноярский край
|
83977
|
83387
|
590
|
-3719
|
Иркутская область
|
36665
|
40630
|
-3965
|
-1684
|
Кемеровская область
|
46104
|
47180
|
-1076
|
-1220
|
Новосибирская область
|
52954
|
52216
|
738
|
7078
|
Омская область
|
29528
|
36508
|
-6980
|
-8510
|
Томская область
|
22298
|
27070
|
-4772
|
1740
Источник: Новосибирскстат