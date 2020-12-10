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Пошли на убыль: уехало более 365 000 человек из регионов Сибири за 2020 год

12:45 10.12.2020
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Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области.

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По предварительным данным, в январе – сентябре 2020 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2019 года

О миграции населения Сибирского федерального округа

По предварительным данным, в январе – сентябре 2020 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2019 года. Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (почти 7 тыс. человек). Миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа, наибольший – в Новосибирской области (0,7 тыс. человек).

Миграция населения в январе – сентябре 2020 года

(человек)

Число прибывших
в регион

Число выбывших
из региона

Миграционный прирост (+), убыль (-)

Справочно:

миграционный прирост (+), убыль (-)

в январе – сентябре 2019 г.

Сибирский федеральный округ

351154

365683

-14529

-5925

Республика Алтай

8769

8278

491

881

Республика Тыва

7821

7159

662

894

Республика Хакасия

14909

14509

400

-170

Алтайский край

48129

48746

-617

-1215

Красноярский край

83977

83387

590

-3719

Иркутская область

36665

40630

-3965

-1684

Кемеровская область

46104

47180

-1076

-1220

Новосибирская область

52954

52216

738

7078

Омская область

29528

36508

-6980

-8510

Томская область

22298

27070

-4772

1740

Источник: Новосибирскстат

мигрант убыль населения
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