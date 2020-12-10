Пошли на убыль: уехало более 365 000 человек из регионов Сибири за 2020 год

По предварительным данным, в январе – сентябре 2020 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2019 года

О миграции населения Сибирского федерального округа

По предварительным данным, в январе – сентябре 2020 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 14,5 тыс. человек, что в 2,5 раза больше, чем в январе – сентябре 2019 года. Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (почти 7 тыс. человек). Миграционный прирост наблюдался в пяти регионах округа, наибольший – в Новосибирской области (0,7 тыс. человек).

Миграция населения в январе – сентябре 2020 года

(человек)

Число прибывших

в регион Число выбывших

из региона Миграционный прирост (+), убыль (-) Справочно: миграционный прирост (+), убыль (-)

Сибирский федеральный округ 351154 365683 -14529 -5925 Республика Алтай 8769 8278 491 881 Республика Тыва 7821 7159 662 894 Республика Хакасия 14909 14509 400 -170 Алтайский край 48129 48746 -617 -1215 Красноярский край 83977 83387 590 -3719 Иркутская область 36665 40630 -3965 -1684 Кемеровская область 46104 47180 -1076 -1220 Новосибирская область 52954 52216 738 7078 Омская область 29528 36508 -6980 -8510 Томская область 22298 27070 -4772 1740

Источник: Новосибирскстат