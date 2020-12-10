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Здоровье / Общество

Как спастись в мощную магнитную бурю 10 - 12 декабря 2020 года? Что нужно делать, если резко стало плохо

21:20 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Вспышка на Солнце была мощной, без пульсаций и нарастания. Это значит, что и буря будет такой же. 10 числа она сразу достигнет своего максимума.

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Научитесь не накручивать себя, чтобы магнитная буря не влияла деструктивно на ваш внутренний мир

10-12 декабря Землю накроет довольно интенсивный солнечный ветер, что приведет к магнитной буре. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как провести эти два дня.

Здоровье превыше всего, ведь в плохом самочувствии человек теряет возможность добиваться успеха. Отрицательные мысли значительно ослабляют нашу защиту, делая бессильными перед лицом опасности. Научитесь не накручивать себя, чтобы магнитная буря не влияла деструктивно на ваш внутренний мир.

Особенности магнитной бури 10-12 декабря

Первое, что стоит выделить — это ее сила. 10 числа возмущение достигнет второго уровня, а это означает, что головные боли и недомогание могут начаться даже у тех, кто не является метеозависимым человеком.

Вторая особенность бури — ее резкое появление. Вспышка на Солнце была мощной, без пульсаций и нарастания. Это значит, что и буря будет такой же. 10 числа она сразу достигнет своего максимума, и только лишь к полуночи по московскому времени она начнет спадать. Воздействие на Землю и на всё живое будет кратковременным и мощным.

Как спасти себя от проблем

Метеозависимым людям придется сложнее всех, потому что возмущение будет сильным. У пожилых людей могут обостриться хронические заболевания, может появиться недомогание. Даже молодые люди почувствуют спад энергии.

Первое, что вам понадобится в этот период, — это осторожность. Не нужно заниматься делами, которые вгоняют в депрессивное состояние или заставят делать то, чего вы не хотите. Если выбора нет, важно находить время для отдыха. Усталость не просто выбьет вас из колеи, а заставит почувствовать себя разбитыми, лишит вас удачи.

10 -12 декабря лучше бороться с негативными мыслями. Это очень важно, поскольку в противном случае у вас будет ослабевать биополе. Воздействие магнитной бури на тело, нервную систему и настроение станет еще более опасным.

В эти дни полезно оставаться в зоне комфорта. Не нужно рисковать, поскольку в случае неудачи появятся переживания, которые вам сейчас ни к чему.

Стоит также оставить на время усиленные физические тренировки. Дальние поездки тоже не пойдут на пользу, особенно тем, кто будет много времени проводить за рулем. Из-за магнитной бури упадет внимательность, которая очень важна при управлении автомобилем.

Ранее эксперты рассказывали о шести способах чувствовать себя лучше в периоды магнитных бурь и плохой погоды. Воспользуйтесь ими, чтобы деструктивное воздействие солнечного ветра стало менее опасным 10 и 11 декабря. Пусть эти два дня подарят вам много позитивных эмоций.

Источник: dailyhoro.ru

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