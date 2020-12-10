Почем бензин? Сравнил цены на топливо в Сибири Росстат

О динамике цен на моторное топливо
В Новосибирской области в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года наблюдалось увеличение потребительских цен на газовое моторное топливо на 3,4%, дизельное топливо – на 1,5%, автомобильный бензин
марки АИ-98 – на 0,6%.
По доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте среди регионов Сибирского федерального округа после Томской и Омской областей.
Самые высокие цены на газовое моторное топливо зафиксированы в Республике Тыва, на дизельное моторное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 – в Иркутской области, на автомобильный бензин марок АИ-95, АИ-98 – в Красноярском крае.
Средние потребительские цены на моторное топливо
по регионам Сибирского федерального округа в ноябре 2020 года
(на конец месяца рублей за литр)
|
Газовое моторное топливо
|
Автомобильный бензин
|
Дизельное топливо
|
АИ-92
|
АИ-95
|
АИ-98
|
Республика Алтай
|
25,30
|
41,10
|
43,54
|
49,90
|
48,93
|
Республика Тыва
|
32,00
|
42,78
|
45,32
|
52,80
|
50,41
|
Республика Хакасия
|
25,13
|
41,85
|
44,72
|
50,51
|
49,33
|
Алтайский край
|
24,94
|
41,00
|
43,30
|
50,23
|
47,60
|
Красноярский край
|
25,51
|
42,62
|
46,06
|
53,11
|
50,14
|
Иркутская область
|
25,69
|
43,23
|
45,88
|
52,35
|
51,11
|
Кемеровская область
|
24,26
|
40,91
|
44,33
|
50,04
|
47,57
|
Новосибирская область
|
23,85
|
41,42
|
44,68
|
51,32
|
50,55
|
Омская область
|
22,00
|
41,75
|
44,98
|
50,62
|
49,36
|
Томская область
|
21,78
|
41,09
|
43,73
|
48,84
|
50,66
Справочно: индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,9%.
Источник: Новосибирскстат