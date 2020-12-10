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Почем бензин? Сравнил цены на топливо в Сибири Росстат

13:15 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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По доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте среди регионов Сибирского федерального округа после Томской и Омской областей.

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По доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте среди регионов Сибирского федерального округа

О динамике цен на моторное топливо

В Новосибирской области в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года наблюдалось увеличение потребительских цен на газовое моторное топливо на 3,4%, дизельное топливо – на 1,5%, автомобильный бензин
марки АИ-98 – на 0,6%.

По доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте среди регионов Сибирского федерального округа после Томской и Омской областей.

Самые высокие цены на газовое моторное топливо зафиксированы в Республике Тыва, на дизельное моторное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 – в Иркутской области, на автомобильный бензин марок АИ-95, АИ-98 – в Красноярском крае.

Средние потребительские цены на моторное топливо
по регионам Сибирского федерального округа в ноябре 2020 года

(на конец месяца рублей за литр)

Территория

Газовое моторное топливо

Автомобильный бензин

Дизельное топливо

АИ-92

АИ-95

АИ-98

Республика Алтай

25,30

41,10

43,54

49,90

48,93

Республика Тыва

32,00

42,78

45,32

52,80

50,41

Республика Хакасия

25,13

41,85

44,72

50,51

49,33

Алтайский край

24,94

41,00

43,30

50,23

47,60

Красноярский край

25,51

42,62

46,06

53,11

50,14

Иркутская область

25,69

43,23

45,88

52,35

51,11

Кемеровская область

24,26

40,91

44,33

50,04

47,57

Новосибирская область

23,85

41,42

44,68

51,32

50,55

Омская область

22,00

41,75

44,98

50,62

49,36

Томская область

21,78

41,09

43,73

48,84

50,66

Справочно: индекс потребительских цен на все товары и услуги в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,9%.

Источник:  Новосибирскстат

топливо цены на бензин
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