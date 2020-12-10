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Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области

14:30 10.12.2020
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На прошедшей неделе в г. Новосибирске наблюдалось увеличение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98, цены на остальные виды топлива остались без изменения.

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Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в г. Новосибирске с 1 декабря 2020 года по 7 декабря 2020 года

На прошедшей неделе в г. Новосибирске наблюдалось увеличение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 на 0,1%, цены на остальные виды топлива остались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 48,70 до 53,50, дизельное топливо от 49,30

до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года наблюдалось увеличение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2% и снижение на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 0,1%.

Источник: Новосибирскстат

бензин дизтопливо. цены на бензин
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