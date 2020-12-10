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Прошли вакцинацию от коронавируса первые 160 добровольцев в Новосибирской области

13:45 10.12.2020 Фото: zdrav.nso.ru
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Следующую поставку вакцины область ждет на будущей неделе. Всего до конца года в регион должна поступить 2421 доза.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Прошли вакцинацию от коронавируса первые 160 добровольцев в Новосибирской областиРаскрыла правду о повторных заражениях коронавирусом врачЕщё 805 новостей

Регион получил 1 000 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Первыми вакцинируют медиков инфекционных госпиталей, поликлиник и сотрудников скорой помощи.
Поликлиника № 2 на улице Московской – одна из десяти медорганизаций региона, где стартовала прививочная кампания против коронавируса. Она получила 220 доз «Гам-КОВИД-Вак». Здесь будут вакцинировать не только собственных сотрудников, но также врачей и медсестер еще восьми больниц и поликлиник Новосибирска. К каждому из десяти «якорных» прививочных кабинетов прикрепили несколько медучреждений. Сначала прививку сделают медики, которые находятся в зоне особого риска: те, кто работают в «красной зоне», на скорой помощи и в поликлиниках.

Перед вакцинацией – обязательный медосмотр. Терапевт Ирина Ролдугина измеряет температуру, давление, уточняет – нет ли противопоказаний. Только после того, как все желающие привиться осмотрены, медсестра Светлана Епифанцева осторожно достает из морозильной камеры коробочку с тщательно упакованным флаконом. Морозилку купили специально для «Спутника V». Вакцина хранится при температуре не выше -18 градусов, ее нельзя повторно замораживать. В каждом флаконе в этой партии – 5 доз по 0,5 миллилитра. Добровольцев одновременно должно быть ровно пятеро.

Содержимое флакона размораживается примерно за пять минут. Первым в кабинет заходит заведующий травматологическим отделением поликлиники № 2 Денис Струц. Он коронавирусом до сих пор не болел и уверен, что «Спутник V» защитит его от инфекции. «Вакцинация – это правильно, вакцинироваться нужно. Как я люблю, когда мне доверяют пациенты, так же и я доверяю своим коллегам. Если вакцина прошла регистрацию, она пригодна к употреблению».

Медсестра набирает прозрачную жидкость в шприц и привычным движением ставит укол в дельтовидную мышцу, то есть в плечо. Первый этап вакцинации завершен. Через три недели процедуру нужно будет в точности повторить – «Гам-КОВИД-Вак» – двухкомпонентная вакцина.

В поликлинике больницы № 12 в конце сентября прививали самых первых добровольцев Новосибирской области. Тогда регион получил пробную партию – 42 дозы. Сейчас поликлиника тоже участвует в кампании, сюда привезли 200 доз. К этому прививочному кабинету прикрепили 10 медицинских организаций. Сегодня даже образовалась небольшая очередь.

На всех этапах, от завода-изготовителя до поликлиники, так называемую «холодовую цепь» нельзя размыкать. На складе «Новосибоблфарма», куда поступает партия для всего региона, во время транспортировки, в самих медорганизациях, где проходит вакцинация, «Спутник V» должен оставаться глубоко замороженным. Чтобы начать массовую вакцинацию, регион полностью подготовился, рассказывает заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. «Мы включились в работу, и это серьезная работа, потому что она требует понимания логистики, хранения этой вакцины. У нее есть особенность – температурный режим не выше -18 градусов. Из резерва средств Правительства Новосибирской области был закуплен автомобиль-рефрижератор, морозильные камеры, термосумки, термоиндикаторы – оборудование, которое необходимо, чтобы мы могли качественно транспортировать и хранить вакцину».

Вакцинация добровольная, подчеркивает заместитель министра. В Новосибирской области около 5 тысяч медиков высказали желание привиться против коронавируса. Следующую поставку вакцины область ждет на будущей неделе. Всего до конца года в регион должна поступить 2421 доза.

Источник: zdrav.nso.ru
COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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