Рейсовый автобус с 23 пассажирами перевернулся в Коми

В Коми перевернулся рейсовый автобус с 23 пассажирами

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Республике Коми, в автобусе находилось 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по региону.

Авария произошла на 124-м километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма.

"Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся в кювет. В автобусе находились 23 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В Коми в ходе первого этапа снятия ограничений по коронавирусу с начала июня возобновили все межмуниципальные автобусные перевозки.