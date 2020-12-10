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Рейсовый автобус с 23 пассажирами перевернулся в Коми

12:21 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Авария произошла на 124-м километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма.

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В Коми перевернулся рейсовый автобус с 23 пассажирами

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Республике Коми, в автобусе находилось 23 человека. Об этом сообщили  в пресс-службе управления ГИБДД МВД по региону.

Авария произошла на 124-м километре трассы Ираель - Ижма - Усть-Цильма.

"Рейсовый пассажирский автобус опрокинулся в кювет. В автобусе находились 23 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В Коми в ходе первого этапа снятия ограничений по коронавирусу с начала июня возобновили все межмуниципальные автобусные перевозки.

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