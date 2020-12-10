Утпанна Экадаши отмечается 11 декабря 2020 года: Традиции и обычаи празднования

Древнейшая ведическая традиция гласит: «Экадаши — мать преданности», поскольку именно в этот день каждый получает возможность сосредоточиться на своих отношениях с Богом.

В своем доме каждый должен предложить Господу лампадку в чистом сознании преданности

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 11 декабря.

Экадаши (от санскр. «эка» — один, «даша» — десять) наступает за трое лунных суток до новолуния и полнолуния. Древнейшая ведическая традиция гласит: «Экадаши — мать преданности», поскольку именно в этот день каждый получает возможность сосредоточиться на своих отношениях с Богом.

Празднование Утпанна Экадаши (Utpanna Ekadashi) строго регламентировано, начиная с предыдущего дня, в который рекомендуется тщательно почистить зубы и поужинать. В день Утпанна Экадаши необходимо соблюдать пост. Старшие (родители или священники) обычно рекомендуют лично каждому в соответствии с его уровнем духовного развития благоприятный вариант поста: либо кушать лишь раз в полдень, избегая зерна и бобов; либо кушать лишь раз вечером, избегая зерна и бобов; либо поститься полностью.

В полдень обычно все идут к реке, чтобы совершить ритуальное омовение, сопровождаемое молитвами к Матери Земле и устраняющее все грехи, накопленные за прошлые жизни. Считается, что совершение такого ритуала позволяет войти в священную обитель Всевышнего Господа. В этот день каждый должен почтительно поднести Господу Говинде (имя Бога, означающее «Тот, Кто наслаждает чувства, Землю и коров») наилучшую пищу, цветы и подобные предметы. В своем доме каждый должен предложить Господу лампадку в чистом сознании преданности.

В день поста не рекомендуется разговаривать с теми, кто не исполняет своих религиозных обязанностей, а также с опустившимися, ворами, лицемерами, сплетниками и оскорбителями святынь и святых, с другими безнравственными людьми, которые спят с запрещенной женщиной, с разбойниками и грабящими храмы. Говорится, что поговорив с любым из них или даже посмотрев на них в течение Экадаши, нужно очиститься, глядя непосредственно на солнце. В этот день необходимо избегать дневного сна и полностью воздерживаться от секса.

Глубоко преданные Богу люди бодрствуют всю ночь в чистом сознании, а на следующий день с утра дают милостыню брахманам-священникам и предлагают им смиренное почтение, моля простить оскорбления. Кроме этого, существует множество небольших советов, напоминающих каждому человеку о человечности. Так, человеку, накормившему одного ученика-брахмачари, воздается в десять раз больше, чем накормившему в своем доме десять хороших священников-брахманов.

Но тот, кто дарует землю нуждающемуся и благочестивому брахману, достигает в тысячу раз большего, чем накормивший брахмачари, и в тысячу раз больше этого благо от выдачи чистой девушки замуж за молодого, образованного и порядочного человека. В десять раз более благоприятно правильное воспитание детей на духовном пути без ожидания какой-либо награды. Однако, в десять раз лучше, чем это, давать хлеб голодному.

Источник: calend.ru