Построят 4-й храм в микрорайоне Белокаменном Бердска, сообщил источник

Деревянный храм построят во имя Преподобного Сергия Радонежского. Уже известно имя настоятеля храма - священник Александр Ляпустин.

На месте больничного городка построили 3-й храм в Бердске

Как сообщили читатели "Курьер. Среда. Бердск" в скором времени появится четвертый православный храм в Бердске. Он будет деревянным и назван в честь Преподобного Сергия Радонежского. Уже известно имя настоятеля храма - священник Александр Ляпустин.

В Бердске скоро начнется строительство четвертого православного храма. Предположительно, он будет построен в Белокаменном, сказали читатели.

Для подтверждения информации мы обратились к настоятелю бердского кафедрального собора Преображения Господня Василию Бирюкову. Священник на звонки и сообщения не ответил.

По данным достоверного источника "Курьер. Среда. Бердск" строительство храма планируется.

- Храм планируется, но официальной информации пока нет. Возможно сейчас разрешительные документы находятся на стадии согласования,- известил источник "Курьеру. Среда. Бердск".

Мы поинтересовались, что думают по этому поводу бердчане. Отец владимир рассказал "Курьер. среда. Бердск", когда появится храм. Об этом и многом другом в интервью, читайте в ближайшее время.

Мнения людей

- А где столько попов набрать. Каждому надо деньги платить! Я вот совсем без этих посредников обхожусь,- выразили мнение анонимно.

- Сделайте больницу лучше и дайте денег для зарплаты врачам на новые ставки,- отметила Фыва.

- Вы все думаете, что молитвою спасетесь, верующие? Что-то коронавирус не щадит никого, ни грешников, ни праведников. И попы попрятались за спину медицины, когда поняли, что дальше врать бесполезно,- изъявил Аноним.

- И здесь много советчиков. Молодцы пусть строят, они у вас не просят денег. Построят и без вашей помощи. Много людей верующих и жертвуют на храмы. Успокойтесь. Отец Владимир ,знает что делает. Пришел он в Бердск и выстроил 3 прекрасных храма, для нас с вами. Молитесь люди-жизнь коротка. Больницы и школы строят из другого фонда и вы не по адресу высказываете свои претензии. Спасибо Василию Бирюкову и кто его поддерживает и жертвуют на благое дело,- отозвались анонимно.

- Строить будет не о. Владимир, а другой священник, назначенный туда настоятелем. Он и будет вести строительство,- признались анонимно.

- Отец Василий помниться хотел часовню прямо посреди площади Горького забабахать, думаете расхотел? Нет конечно же, такое нажористое место в плане торговли церковным мерчендайзом и приёма добровольных платежей, народ конечно оказался против, но, надо же двигаться дальше, "ЗАО РПЦ" как и любое крупное коммерческое предприятие заинтересовано в расширении сети своих торговых точек, а в Бердске неосвоенных мест ещё много, Северный микрорайон без церкви, Южный без церкви, возле кладбища часовенки не хватает, это вообще золотое дно, так что у Отца Василия работы на ближайшее десятилетие непочатый край,- заявили под именем "Поросенок Петр".

Напомним, что последнее знаковое строительство православных сооружений состоялось четыре года назад. Комплекс деревянных конструкций на берегу Обского моря планировали открыть к 300-летию Бердска. Однако, владелец бизнесмен Александр Илющенко позволил провести экскурсию на своем Бердском остроге лишь 20-ти людям. Официального открытия не было до сих пор и он зарос бурьяном.