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Кармические отношения: Болит в области пупка — с прошлым или будущим связана эта боль, ответила парапсихолог Светлана Фея жителям Бердска

14:40 10.12.2020, Галина Панчева Фото: https://pxhere.com/
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По болям в разных органах мы можем узнать, что нам предстоит исправить в карме. Об этом расскажут и человеческие качества.

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Вся карма существует благодаря разновидным и непредсказуемым человеческим отношениям, как и любая социальная сеть в интернете

Сколько существует кармических отношений, столько же существует и кармических сценариев их развития, рассказала парапсихолог и коуч эзотерики, экстрасенс и специалист по карме с более чем 10-летним опытом из Новосибирска Светлана Фея. Любые отношения неповторимы и уникальны, и они нужны всей системе мироздания. Вся карма существует благодаря разновидным и непредсказуемым человеческим отношениям, как и любая социальная сеть в интернете.

Наше тонкое тело имеет чакры, либо диски, энергетические вихри, точки, и их можно объединить в три важные сферы, в три Солнца, в триединство.

В русской философии есть такие понятия, как «правь», «навь», «явь».

«Навь» - это наши предки, прошлое, это наши корни или ноги, наша родословная, то, что связывает нас с Землей.

«Явь» - то, что человека окружает в настоящем и нами движет.

«Правь» - это наши потомки, будущее, Небо, Боги.

В китайской философии есть понятия:

«нижний даньтянь» - энергия Земли, в теле человека это область пупка – это наше прошлое,

«средний даньтянь» - это область сердца и настоящее человека,

«верхний даньтянь» - энергия Неба, область межбровья, это связь с будущим.

Отсюда вытекают три кармических сценария.

Сценарий первый — это кармическая программа, связанная с прошлыми жизнями и это нижние чакры (нижний даньтянь) Если они в хорошем состоянии, то это хорошая карма, хорошая родословная, если плохом, то плохая карма, плохая родословная, плохие взаимоотношения с родителями, в семье.

Второй сценарий связан с нашим настоящим — это середина (средний даньтянь), и характеризует, каков сам человек. Какие взаимоотношения на данный момент он выстраивает с другими. Какой он друг, проявляет ли он себя как человек или как животное, которое понимать понимает, а сказать ничего не может.

Третий сценарий связан с будущим (верхний даньтянь). Это верхние чакры(Правь), то, что нас связывает с Богом, с Высшими Силами и потомками. Если есть проблемы с детьми, то это всегда связано с будущим.

Как узнать, какой кармический сценарий вы проходите в данный момент?

Нужно прислушаться к своему телу и понять, где у вас больше всего болевых ощущений. Где есть боль - там больше всего и кармического негатива. Болят ноги — проблема с предками, болит в груди — проблемы в настоящем, нужно присмотреться к кармическим отношениям с людьми, которые вас окружают. Болит голова — проблема во взаимоотношениях с Богами, с детьми, внуками, с планированием будущего.

Если человек проявляет депрессию, злобу, лень, эгоизм, страхи, то у него есть проблемы с родителями. Если неудовлетворен личной жизнью и есть проблемы с противоположным полом, супружеские измены, чревоугоден, вульгарен, то это все плохая карма, проблема с прошлым.

Проблема с деньгами и работой, коммуникациями, с властью и самооценкой, комплекс неполноценности, связанные с ложью и цинизмом, одиночество, отсутствие веры и любви — это признаки второго сценария. Проблемы, связанные с настоящим.

Если у человека есть проблема с мышлением, если он тупит, есть проблемы с человеческим отношением и с мирозданием, психические заболевания, гордыня, бездушие, апатия - это плохая карма, связанная с будущим.

Читайте так же Кармические отношения: Как исправить грех

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