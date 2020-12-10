"Не только лишь все": метит в президенты Украины человек-мем Кличко

Именно книга с афоризмами Кличко может стать началом длительной избирательной кампании и стартом для набора очков от избирателей.

Зеленского на посту президента может сменить человек-мем Кличко

Новым президентом Украины после Владимира Зеленского может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко, не исключили журналисты издания Mitteldeutscher Rundfunk.

Представители СМИ ознакомились с книгой цитат Кличко, которую он выпустил в конце ноября 2020 года. Как считают журналисты, таким образом политик пытается перетянуть внимание на себя и составить конкуренцию президенту-комику. В будущем, возможно, он станет баллотироваться на пост главы государства и не исключено, что будет первым в истории Украины президентом-мемом.

Долгое время Виталий Кличко пытался быть серьезным политиком, но его выдавали оговорки, ставшие популярными в народе. В период Майдана 2013-2014 годов на Украине Кличко считали одним из возможных президентов, но преградой на его пути оказалось отсутствие ораторского мастерства. За это время бывший боксер стал мэром Киева и героем мемов, но своих целей не забыл.

«Он продолжает пытаться выступать на уровне государственного деятеля и старается превращать свои слабости в политический капитал», — указывается в материале Mitteldeutscher Rundfunk.

Журналисты также отметили, что именно книга с афоризмами Кличко может стать началом длительной избирательной кампании и стартом для набора очков от избирателей.

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал возможных преемников действующего главы государства Владимира Зеленского, в их числе оказался Виталий Кличко.