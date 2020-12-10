Спрос на «однушки» вырос в два раза в Новосибирской области. Где самые дешевые малогабаритки в России?

В целом по стране малогабаритные квартиры составляют 10,6% того, что выставлено на продажу в сегменте вторичной жилой недвижимости, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше.

В Новосибирске вырос спрос на малогабаритное жилье

На фоне экономической нестабильности малогабаритные квартиры пользуются все большим спросом на рынке, выяснили аналитики Авито Недвижимости. Интерес покупателей к ним за год по стране вырос почти на 30% на рынке новостроек и почти в полтора раза — на вторичном рынке. В Новосибирске уровень интереса к малогабаритному жилью за год увеличился на 57% и в 2 раза соответственно.

За последний год спрос* на малогабаритное жилье площадью менее 30 кв.м. на вторичном рынке России повысился на 47,1%, а в отдельных городах — Севастополе и Новосибирске — он увеличился более чем вдвое (в 2,4 раза и в 2,1 раза соответственно). При этом малогабаритный формат квартир рассматривают 11,6% покупателей жилой недвижимости в стране. Таким типом жилья обычно интересуются в качестве первой квартиры для молодой семьи или же рассматривают его как вариант под последующую сдачу в аренду. В условиях непростой экономической ситуации и сниженных ипотечных ставок инвестиционная привлекательность малогабариток возросла — ликвидные варианты быстро разбирают, и предложение на фоне такого ажиотажа за последний год снизилось на 5%.

Вслед за спросом поднялись и цены: сейчас в среднем по России квартира до 30 кв.м. стоит 1 520 000 рублей, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Цены также выросли в большинстве крупнейших городов, особенно заметно — в Тюмени и Сочи (на 20% и 19% соответственно). Интересно, что Москва стала одним из немногих городов, где за год малогабаритное жилье подешевело: цены в столице опустились на 3,1% по сравнению с прошлым ноябрем.

В целом по стране малогабаритные квартиры составляют 10,6% того, что выставлено на продажу в сегменте вторичной жилой недвижимости, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше. Так, в Москве четверть продающихся квартир являются малогабаритными, причем столичные продавцы стремительно осваивают формат небольшого жилья: его доля в структуре предложения с ноября прошлого года увеличилась на 15,6%. Весомую часть от общего предложения на вторичном рынке малогабаритки составляют в Томске (21%) и Сочи (20,6%), подбирается к ним по этому показателю и Санкт-Петербург (17,1%). При этом в Томске зафиксирована одна из самых низких средних цен на квартиры до 30 кв.м. (1 170 000 рублей за объект), а в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге они, напротив, являются наиболее высокими (от 3 300 000 до 3 490 000 рублей). Самые же доступное малогабаритное жилье находятся в Ульяновске и Саратове — здесь средняя цена за такой объект равна 900 000 рублей и 990 000 рублей соответственно. В Новосибирске средняя стоимость вторичных малогабаритных объектов в ноябре 2020 года составила 1 980 000 рублей — в годовом выражении она увеличилась на 13,1%.

«На вторичном рынке существует практика «нарезания» малогабаритных студий из больших квартир «старого» жилого фонда и даже перепрофилированных нежилых помещений. Кроме того, помимо уже перепроданных квартир в новых домах, в эту категорию входит жилье в бывших гостиницах и общежитиях», — комментирует Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости.

Таблица 1. Вторичный рынок малогабаритных квартир в России и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020

Город Средняя цена объекта, руб. Изменение цены за год Изменение спроса за год Доля от общего предложения Доля от общего спроса Вся Россия 1 520 000 7,2% 47,1% 10,6% 11,6% Волгоград 1 350 000 -3,6% 34,0% 4,9% 6,6% Воронеж 1 300 000 13,0% 51,7% 8,7% 10,7% Екатеринбург 2 100 000 0,4% 57,6% 9,8% 14,4% Иркутск 1 800 000 12,5% -3,5% 8,2% 11,2% Казань 1 760 000 1,7% 50,1% 12,8% 15,2% Калининград 1 600 000 7,4% 31,8% 3,6% 5,0% Краснодар 1 460 000 11,9% 93,7% 10,2% 11,0% Красноярск 1 200 000 2,0% 57,0% 15,7% 17,8% Москва 3 490 000 -3,1% 33,9% 25,3% 13,9% Нижний Новгород 1 950 000 15,4% 45,7% 9,5% 14,0% Новосибирск 1 980 000 13,1% в 2,1 раза 12,1% 17,3% Омск 1 240 000 7,7% 83,7% 10,1% 15,0% Пермь 1 500 000 0,0% 38,3% 9,5% 11,2% Ростов-на-Дону 1 600 000 6,7% 51,7% 12,9% 14,8% Самара 1 400 000 0,0% 34,0% 9,7% 11,8% Санкт-Петербург 3 300 000 6,8% 66,6% 17,1% 17,2% Саратов 990 000 1,0% 29,3% 5,9% 7,3% Севастополь 2 300 000 2,2% в 2,4 раза 10,2% 17,8% Симферополь 2 500 000 0,0% 32,1% 6,5% 8,7% Сочи 3 450 000 19,0% 84,9% 20,6% 23,2% Томск 1 170 000 6,4% 34,6% 21,0% 29,9% Тюмень 1 800 000 20,0% 29,4% 12,5% 17,6% Ульяновск 900 000 -5,3% 50,6% 11,5% 12,8% Уфа 1 770 000 -4,3% 37,6% 7,5% 8,8% Челябинск 1 100 000 -3,5% 82,7% 7,9% 10,0%

Что касается новостроек, то в этой категории средняя стоимость малогабаритной квартиры по стране выше, чем на вторичном рынке — 2 640 000 рублей. Темпы роста цен на первичном рынке также опережают вторичный сегмент: с ноября прошлого года они увеличились на 21,5%. В ряде городов отмечено подорожание такой недвижимости более чем на 40%, в частности, в Санкт-Петербурге (+44,8%), Иркутске (+43,8%), Сочи (+42,4%) и Нижнем Новгороде (+41,2%). В Новосибирске рост цен составил 20,5%. Тройка лидеров по стоимости новых малогабаритных жилых объектов аналогична вторичному рынку — в нее вошли Москва (5 290 000 рублей за объект), Сочи и Санкт-Петербург (3 560 000 рублей — в каждом городе). Самые доступные варианты расположились в Саратове и Омске: 780 000 рублей и 950 000 рублей соответственно, а в Новосибирске средняя цена таких квартир равна 2 290 000 рублей.

Всего на новые квартиры площадью не более 30 кв.м. приходится 12,5% общероссийского спроса. За последний год доля маленьких квартир в структуре спроса увеличилась в ряде городов: существеннее всего в Томске (на 14,7%), Новосибирске (на 4,5%) и Красноярске (на 4,4%). Самая значительная доля спроса на малогабаритки зафиксирована также в Томске — там приобретением такой квартиры интересуются почти половина потенциальных покупателей жилья (44,9%). Далее по данному показателю идут Сочи и Санкт-Петербург, где покупку малогабаритной квартиры рассматривают чуть меньше четверти потенциальных клиентов застройщиков (24,2% и 22,4% соответственно).

В целом по стране интерес к малогабаритным квартирам в новостройках за год вырос на 29,6%. При этом в нескольких крупнейших городах наблюдается настоящий ажиотаж: за аналогичный период спрос на малогабаритный формат жилья увеличился почти втрое в Екатеринбурге, без малого вдвое в Красноярске (+96,5%), на две трети — в Томске (+66%).

«Ажиотаж в сегменте новостроек вызван примерно теми же причинами, что и повышенный спрос на одно- и двухкомнатные квартиры: в первую очередь, желанием россиян сохранить сбережения и воспользоваться льготными ставками по ипотечным кредитам, а в некоторых случаях — увеличенным материнским капиталом. Малогабаритная квартира доступнее, чем жилье большего метража, и многие предпочитают купить меньшую жилплощадь, но сейчас, чем копить на более просторную квартиру с риском, что сбережения обесценятся», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости в Авито Недвижимости.

Таблица 2. Рынок малогабаритных квартир в новостройках и его динамика (на основании данных Авито Недвижимости), ноябрь 2020

Город Средняя цена объекта, руб. Изменение цены за год Изменение спроса за год Доля от общего предложения Доля от общего спроса Вся Россия 2 640 000 21,5% 29,6% 11,7% 12,5% Волгоград 1 520 000 8,2% 24,3% 1,1% 4,4% Воронеж 1 370 000 19,5% -2,2% 6,3% 10,7% Екатеринбург 1 860 000 -11,4% в 3 раза 15,1% 17,0% Иркутск 2 300 000 43,8% -2,0% 10,2% 12,4% Казань 2 500 000 13,6% 23,4% 7,7% 12,0% Калининград 1 660 000 30,6% 3,7% 4,9% 5,5% Краснодар 1 470 000 33,6% -1,6% 9,7% 15,3% Красноярск 1 650 000 3,1% 96,5% 8,5% 12,0% Москва 5 290 000 6,2% 60,8% 9,6% 7,6% Нижний Новгород 2 400 000 41,2% 23,9% 10,5% 19,4% Новосибирск 2 290 000 20,5% 57,1% 10,8% 16,9% Омск 950 000 2,2% 25,5% 11,9% 17,3% Пермь 1 790 000 25,3% 23,6% 10,1% 16,5% Ростов-на-Дону 1 580 000 16,1% 53,7% 10,0% 12,7% Самара 1 200 000 -2,7% 22,2% 4,8% 5,0% Санкт-Петербург 3 560 000 44,8% 45,3% 20,9% 22,4% Саратов 780 000 0,8% 29,9% 2,5% 3,9% Севастополь 2 700 000 68,8% -73,3% 5,7% 16,1% Симферополь 2 130 000 15,3% 33,4% 10,2% 11,5% Сочи 3 560 000 42,4% 26,1% 24,2% 24,2% Томск 1 480 000 5,4% 66,0% 18,1% 44,9% Тюмень 2 110 000 17,2% 2,0% 12,5% 19,4% Ульяновск 1 350 000 29,4% 35,7% 5,8% 9,8% Уфа 1 980 000 23,1% 43,7% 12,9% 14,9% Челябинск 1 220 000 11,5% 6,3% 6,6% 11,6%

* По данным Авито Недвижимости: спрос оценивается по числу запрошенных контактов продавца на платформе, которые покупатели отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты».

Источник: Авито Недвижимость