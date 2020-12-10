Когда огласит приговор убийцам ради Peugeot матери двоих детей Ирины Синельниковой из Бердска суд Кемерова, стало известно

Один из подсудимых, Дмитрий Фурсов, затягивает процесс, отказываясь от первоначальных показаний и заявляя о давлении следствия. У него и подельника Станислава Белоусова есть перспектива провести следующие 20 лет в колонии строго режима.

С Ириной Синельниковой жестоко расправились циничные убийцы. Они оценили ее жизнь в 150 тыс. рублей

Стала известна предварительная дата оглашения приговора убийцам 34-летней бердчанки Ирины Синельниковой. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат одного из подсудимых — Дмитрия Фурсова, предположительно, 25 декабря 2020 года судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов начнет провозглашать вердикт. Но это в том случае, если не произойдет ничего непредвиденного.

На последнем судебном заседании, состоявшемся 9 декабря, закончили допрашивать всех следователей, оперативников и криминалистов, которые присутствовали на задержании подозреваемых в убийстве в январе 2019 года и вели расследование. На следующем заседании, запланированном на 11 декабря, суд и все участники процесса просмотрят видеозапись «следственного эксперимента». На этом настоял Фурсов: он утверждает, что во время поездки из Бердска в Кемеровскую область, по пути, где обвиняемые искали место для сокрытия тупа убитой женщины, не присутствовал адвокат.

- Нас было двое, - утверждает Миронов. - Мы проехали почти 200 км по морозу. И они (подсудимые) показывали, где хотели спрятать, закопать тело погибшей.

По словам защитника, помимо этого Фурсов продолжает настаивать на том, что его «не так» допрашивали, что на него давила следователь, что удостоверение у адвоката было «не такое», что ему не разъясняли статью 51-ю. Между тем, в материалах дела все протоколы подтверждены подписями задержанного и его адвоката, следившего за соблюдением прав и законных интересов его подзащитного. По всей видимости, Фурсов затягивает процесс, чтобы подольше остаться в СИЗО и «пойти на зону» летом, а не в морозы.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Фурсова как бывшего сотрудника полиции должны направить для отбытия наказания в спецколонию для «бывших». А они находятся далеко от Бердска — в Иркутской и Свердловской областях. Значит, «передачки и свиданки» будут реже. А ведь ведь сидеть ему немало. Напомним, что гособвинение просит приговорить Дмитрия Фурсова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельнику Станиславу Белоусову, с которым, по версии следствия, они заранее договорились убивать владельцев автомобилей ради продажи машин, «маячит» на год меньше.

Суд длиться уже более года - с ноября 2019-го. В сентябре 2020 года процесс уже вышел на финальную стадию. Последнее слово произнес Белоусов. Но Фурсов, выступая с последним словом неожиданно отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что писал явку с повинной, которой не оказалось в материалах дела. Между тем судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов посчитал это важным и возобновил судебное следствие в сентябре. Напомним, что судебный процесс проходит в Кузбассе — по месту обнаружения тела убитой Ирины Синельниковой. После удушения Фурсов и Белоусов выбросили ее в глухом месте близ горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области.

Что вменяют подсудимым

Белоусову и Фурсову инкриминируют статьи Уголовного кодекса РФ:

ст. 325 ч. 2 (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа);

ст. 162 ч. 4 п. в (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего);

ст. 105 ч. 2 п. п. ж, з (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Юрий Миронов, адвокат Фурсова.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации семье погибшей Ирины Синельниковой.

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