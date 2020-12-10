Коронавирус в Новосибирской области: Зараженных + 170 за сутки на 10 декабря

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 979 569 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 10 декабря в регионе выявлено 24 457 случаев коронавирусной инфекции (+170 за сутки), в том числе у 1 471 ребенка. 20 081 пациент выздоровел (+190 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 71 год, 72 года, и женщины в возрасте 52 года, 59 лет, 61 год, 63 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 813 человек.

В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализированы 37 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 728.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 387 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 979 569 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 846 жителей региона, 75 356 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 342 обращения, госпитализированы 21 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу