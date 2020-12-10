10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Расписала Казанский вокзал и была одной из первых художниц России. Google почтил память Зинаиды Серебряковой

13:45 10.12.2020 Фото: Google 
0

Участница «Мира искусства» и одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи родилась ровно 136 лет назад.

% name% title
Серебрякова — одна из участниц объединения «Мир искусства», а также одна из первых русских женщин, которые вошли в историю живописи.

Google посвятил свой новый дудл дню рождения знаменитой русской художницы Зинаиды Серебряковой. Увидеть заставку можно на странице поисковика.
При нажатии на дудл поисковик выдает информацию о художнице.
Зинаида Серебрякова родилась под Белгородом в 1884 году. Она окончила женскую гимназию. После этого проходила обучение в петербургской Академии художеств, а затем — в художественной школе княгини Тенишевой.

Серебрякова — одна из участниц объединения «Мир искусства», а также одна из первых русских женщин, которые вошли в историю живописи. Серебрякова была ученицей российского живописца Осипа Браза.

В начале XX века картины художницы были представлены на выставках в России и за рубежом. Серебрякова принимала участие в монументальной росписи Казанского вокзала.

Зинаида Серебрякова скончалась в Париже в 1967 году после кровоизлияния в мозг. Ей было 82 года.

Дудлы — это своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика Google. В сентябре компания выпустила дудл к юбилею языковеда, лексикографа и создателя толкового «Словаря русского языка» Сергея Ожегова.

Google дудл художница
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели работы художницы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Защитит "паспортами" банковских клиентов от навязывания услуг ЦБ
15:00 10-12-2020
Защитит
БердскВакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются 4
14:58 10-12-2020
Вакансии Бердска: ООО «НОТИС» требуются
БердскПутинская выплата 10 000 рублей: Получат ли новое пособие в декабре 2020 семьи с детьми
14:50 10-12-2020
Путинская выплата 10 000 рублей: Получат ли новое пособие в декабре 2020 семьи с детьми
По каким правила выплатят зарплату за декабрь 2020 года: кто получит?
14:47 10-12-2020
По каким правила выплатят зарплату за декабрь 2020 года: кто получит?
Что будет, если ездить с затертыми номерами? Юристы все объяснили
14:45 10-12-2020
Что будет, если ездить с затертыми номерами? Юристы все объяснили
БердскТранспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление власти
14:44 10-12-2020
Транспортная реформа в Бердске не обсуждается. Заявление власти
БердскСтанет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых уст
14:40 10-12-2020
Станет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых уст
БердскКармические отношения: Болит в области пупка — с прошлым или будущим связана эта боль, ответила парапсихолог Светлана Фея жителям Бердска
14:40 10-12-2020
Кармические отношения: Болит в области пупка — с прошлым или будущим связана эта боль, ответила парапсихолог Светлана Фея жителям Бердска
Около 20 школ пострадали от землетрясения в Иркутске. Смотрите видео
14:34 10-12-2020
Около 20 школ пострадали от землетрясения в Иркутске. Смотрите видео
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области
14:30 10-12-2020
Сколько стоит бензин и дизтопливо на АЗС в Новосибирской области