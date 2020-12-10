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Жуткий пожар: загорелся производственный цех в Рязани

13:52 10.12.2020 Фото: МЧС
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Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

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Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в производственном цехе в Рязани в ночь на 10 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что о пожаре стало известно в 3.26 мск. Инцидент произошел в промышленном районе Песочня. Огонь затронул кровлю бетонного здания.

В результате происшествия никто не пострадал. В 6.14 мск пожар был локализован на площади 1500 кв. м. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

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