Жуткий пожар: загорелся производственный цех в Рязани

Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.

Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в производственном цехе в Рязани в ночь на 10 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что о пожаре стало известно в 3.26 мск. Инцидент произошел в промышленном районе Песочня. Огонь затронул кровлю бетонного здания.

В результате происшествия никто не пострадал. В 6.14 мск пожар был локализован на площади 1500 кв. м. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего к тушению пожара привлечены 39 человек и 14 единиц техники.