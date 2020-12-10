Ханука 2020: Важные традиции и запреты еврейского праздника 10 - 18 декабря

Ханука - иудейский праздник света, в 2020 году он начнется 10 декабря с заходом солнца и продлится до 18 декабря

Ханука - иудейский праздник света, в 2020 году он начнется 10 декабря с заходом солнца и продлится до 18 декабря. Какие существуют традиции у этого праздника и как его принято отмечать - читайте в нашем материале

История праздника

Хануку по-другому называют «Праздником свечей», это один из важных еврейских праздников, отмечается он в память о чуде, произошедшем в Израиле. Иудея после смерти Александра Македонского, который правил ею долгое время и не вмешивался в религиозные аспекты жизни, побывала под властью разных правителей, пока ее не захватили Селевкиды. Пришедший тогда к власти диктатор Антиох Епифан стал проводить политику ущемления евреев: в его правление запретили изучать Тору, соблюдать традиции, разорили храмы, обставив их идолами.

Тогда народ поднял восстание, продлившееся три года. Еврейское сопротивление было малочисленно и неподготовлено, но это не помешало им одержать победу над греками, ведя скрытую борьбу. Власть Антиоха была свергнута, а иудеи доказали, что вера и сила духа важнее количества воинов. Но во время тянувшегося конфликта большинство их святыней были осквернены и разрушены.

После победы евреи поднялись на Храмовую гору, чтобы очистить и освятить оскверненный Иерусалимский Храм. Но в нем нашелся только один кувшин «чистого» масла для лампад. Столь малого количества масла хватило бы всего на день, но произошло чудо - лампада горела восемь дней. За это время верующие очистили Храм и приготовили новое масло.

И в память о произошедших событиях на протяжении долгого времени люди зажигают в эти дни свечи, выражая Господу благодарность за его помощь, поддержку и свершившееся чудо.

Традиции праздника

Переводится Ханука с еврейского как «торжественное открытие». Длится празднование восемь дней, и все это время евреи жгут свечи в специальном подсвечнике - ханукии, а в синагогах читается молитва «Галель». Количество свечей в подсвечнике равно дню праздника: в первый день горит лишь одна свеча, в восьмой - ханукия заполнена вся. Свечи всегда ставят слева направо и зажигают от специальной свечи - шамаша, она зажигается во все дни праздника. Также можно использовать специальную лампу для оливкового масла - аналог той, что находилась в Храме.

Ханукия ставится на подоконник, таким образом верующие исполняют завет «разглашать всем чудо». Считается, что свет от ханукии рассеивает зло, поэтому исторически сложилась традиция помогать нуждающимся деньгами, чтобы каждый мог себе позволить отметить праздник.

Поститься в эти дни запрещается, поэтому евреи устраивают пышные застолья и веселятся. На столе обязательно должны присутствовать «латкес» - картофельные оладьи и пончики (они готовятся в большом количестве масла и обильно посыпаются сахарной пудрой), а также молочные продукты и блюда из сыра.

Выходные во время Хануки только у детей, именно поэтому праздник иногда называют «детским», тогда как взрослые продолжают трудиться. Но во время горения свечей женщинам нельзя выполнять какую-либо работу, таким образом они выражают признательность Всевышнему за чудо Хануки.

Праздничные мероприятия рассчитаны на детей, им дарят подарки и дают деньги. Но часть подаренных денег ребенок обязательно должен отдать на благотворительность - так его учат распоряжаться достатком. Хотя традиция дарить подарки появилась не сразу, но из-за того, что «Праздник свечей» выпадает на предрождественское время, еврейские дети иногда завидовали своим товарищам из христианских семей, которые получали подарки на Рождество, поэтому со временем укрепилась традиция делать презенты и для еврейских детей на Хануку.

Ценность подарков растет с каждым из восьми дней праздника. Поэтому выбирая подарок для ребенка ориентируйтесь на день, в который будет преподнесен презент: в первый день это должно быть что-то скромное - небольшая игрушка, кукла, конструктор, во второй день подготовьте с детьми подарки для других, тем самым приучая их заботе о нуждающихся, на третий день прекрасным подарком станет что-то познавательное для развития ребенка. Монеты декоративные и настоящие обычно дарят на четвертый день празднования. На пятый день подарок должен быть религиозного характера. На шестой и седьмой дни Хануки презент может быть связан с семьей и семейными ценностями. На восьмой, самый главный день, дарят самый дорогой подарок.

Также во время Хануки играют в «дрейдл» - крутят волчок, на сторонах которого написаны еврейские буквы, из которых составляется сокращенное изречение «Чудо великое свершилось там», именно таким способом во время запретов и гонений изучали язык и Тору.

Хануку отмечают все евреи - это праздник радости и надежд, в который принято веселиться и гулять. И огонь свечей в каждом окне напоминает о том, что Господь всегда защитит от тьмы.

Источник: kp.ru