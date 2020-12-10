Как готовится к параду Победы Баку. Смотрите видео

В военном параде, который пройдет на площади Азадлыг в центре столицы, примут участие более трех тысяч военнослужащих, а также будет продемонстрировано около 150 единиц боевой техники

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в ходе боевых действий в Карабахе.

В Баку сегодня в 12:00 состоится военный парад, посвященный Победе во второй Карабахской войне.

В военном параде, который пройдет на площади Азадлыг в центре столицы, примут участие более трех тысяч военнослужащих, а также будет продемонстрировано около 150 единиц боевой техники, в том числе недавно принятой на вооружение современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средства противовоздушной обороны. Кроме этого, предусматривается демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в ходе боевых действий в Карабахе.

Трехстороннее заявление по Карабаху лидеров Азербайджана, России и Армении подписано 10 ноября 2020 года. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Российской Федерации Владимир Путин заявили о полном прекращении огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00:00 по московскому времени (01:00 по Баку) 10 ноября 2020 года.

В соответствии с данным соглашением, подразделения Азербайджанской Армии вошли в Агдамский район 20 ноября 2020 года. 25 ноября 2020 года Азербайджану возвращен Кельбаджарский район, 1 декабря 2020 года ВС Азербайджана вошли в Лачинский район. Вместе с этим вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора расположен миротворческий контингент Российской Федерации.

В течение ближайших трех лет будет установлен план строительства нового пути по Лачинскому коридору для обеспечения связи между Арменией и Ханкенди. Внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся на территории Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ожидается разблокировка экономических и транспортных связей. Будет обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.