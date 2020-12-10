Что будет, если ездить с затертыми номерами? Юристы все объяснили

Адвокат рассказал, что ждет тех, кто ездит с затертыми номерами

Затертый, или, если следовать букве закона, нечитаемый номер можно счесть таковым, если на нем нельзя распознать хотя бы одну букву или цифру. Ответственность за это прописана в примечании к ст. 12.2. КоАП Российской Федерации, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.

"Причем, для светлого времени суток такое требование относится и к заднему, и к переднему номеру. А для темного времени суток – только для заднего. Еще одно требование: максимальное расстояние, с которого номер не читается, равняется двадцати метрам", — поясняет адвокат.

Нечитаемыми номера становятся как по объективным причинам, так и умышленно. В первом случае это происходит вне зависимости от воли и желания водителя. Например, из-за снега или грязи. В этом случае можно отделаться лишь предупреждением либо небольшим штрафом (500 рублей), объясняет она. Как правило, инспектор ГИБДД просит очистить номер на месте, если это сделать без скандалов, штрафа обычно можно избежать.



Другое дело – если номера затерты или видоизменены намерено. Тогда водителя ожидает штраф в размере 5000 рублей либо даже лишение права управлять транспортным средством. "Срок лишения – от месяца до трех. Видоизмененным считается госномер, у которого хотя бы одна цифра или буква заклеена. Или когда он изменен иным способом, из-за которого этот знак невозможно идентифицировать", — говорит Сулим.Избежать ответственности в этом случае вряд ли получится, особенно если умысел явный – например, номер закрыт или заклеен, заключила адвокат.