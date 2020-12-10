Около 20 школ пострадали от землетрясения в Иркутске. Смотрите видео

Землетрясение произошло в Иркутске и Улан-Удэ. Эпицентр располагался в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ввели режим повышенной готовности.

Ряд школ и детских садов пострадал от землетрясения в Иркутске

Несколько соцучреждений, в том числе около 20 школ в Иркутске, пострадали от землетрясения. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии города 10 декабря.

«В 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», — сообщил заммэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

Кроме того, в здании культурно-досугового центра «Россия», в актовом зале, частично поврежден подвесной потолок. Власти закрыли площадку на время обследования и ремонта. В нескольких спортивных учреждениях также осыпалась штукатурка и появились трещины.

Повреждений на мостах, путепроводах и в котельных не выявлено.

Ранее в этот день в Бурятии заявили об отсутствии разрушений после землетрясения на Байкале. Там был зафиксирован один крупный афтершок, в Иркутской области он не ощущался, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Землетрясение произошло в Иркутске и Улан-Удэ. Эпицентр располагался в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ввели режим повышенной готовности.



Источник: Известия