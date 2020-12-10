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Станет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых уст

14:40 10.12.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанка Маргарита Анисимова заявила, что видит в кресле мэра именно этого достойного человека. Узнайте, что ответил председатель горсовета депутатов.

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Владимир Голубев стал председателем горсовета депутатов после ухода с поста Валерия Бадьина
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Станет ли мэром спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске, ответ из первых устВторым кандидатом на пост мэра Бердска стал Евгений Шестернин. Он подал заявку 10 декабря 2020Ещё 25 новостей

Готов ли заявиться на пост мэра спикер горсовета Владимир Голубев в Бердске? Этот вопрос задают читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, бердчанка Маргарита Анисимова заявила, что видит в кресле мэра никого иного, как спикера бердского горсовета Владимира Голубева. Она знает этого человека с самого детства, и он не однажды помогал ее семье. Маргарита росла с бабушкой, денег не хватало. И Голубев периодически передавал ее бабуле в помощь деньги, а в 90-е помог с ремонтом квартиры.

-О Владимире много можно сказать хорошего. Может, со мной кто-то и не согласится. Но это мое мнение, моя точка зрения. Владимир знает город, знает его проблемы. Он живет здесь всю жизнь. Он не любит лень, он человек дела. Всего в жизни он достиг сам. Я была бы очень рада, если именно наш бердчанин Владимир Голубев стал мэром Бердска, - уверила 50-летняя бердчанка.

Кое-кто из читателей увидел в рассказе бердчанки нестыковки. Например, что в 80-е годы Владимир сам был подростком.

По словам Владимира Голубева, в воспоминаниях бердчанки смешана информация о нем и его старшем брате Викторе Алексеевиче. Такое было, бабушке помогали. В 90-е годы он уже был достаточно взрослым человеком, подчеркнул Владимир Алексеевич.

На вопрос, хочет ли он стать мэром Бердска, Владимир Голубев ответил, что оставит этот вопрос без комментариев.

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