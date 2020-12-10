Защитит "паспортами" банковских клиентов от навязывания услуг ЦБ

ЦБ решил защитить банковских клиентов от навязывания услуг «паспортами»

Банк России хочет, чтобы при продаже страховок или инвестпродуктов банки письменно информировали потребителей об условиях и рисках вложений в новый инструмент. Так ЦБ рассчитывает победить навязывание услуг и мисселинг.

Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками небанковских продуктов и услуг. Кредитные организации обязаны будут раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме, следует из проекта закона, разработанного регулятором. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на банковском рынке. В Банке России сообщили, что над проектом ведется активная работа, там рассчитывают на его принятие в ближайшее время.

Поправки в законодательство предполагают внедрение так называемых паспортов финансовых продуктов, или ключевых информационных документов (КИД). В них будут кратко раскрываться суть финансового инструмента, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента, а также сведения о возможных комиссиях. Продавец должен будет отдать памятку потребителю до заключения договора. ЦБ представил концепцию таких паспортов летом и с тех пор обсуждал ее с рынком.



«Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — подчеркнул представитель ЦБ.

Что изменят паспорта продуктов

Законопроект направлен на изменение правил продаж финансовых продуктов не только в банках, но и в страховых компаниях, микрофинансовых организациях (МФО), негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или брокерских фирмах, следует из текста документа. Все участники рынка, кроме банков, уже выдают клиентам паспорта при продаже сложных инструментов, выполнение этих правил контролируют саморегулируемые организации (СРО). На банковском рынке СРО создать не удалось, поэтому законопроект в первую очередь позволит усилить контроль за кредитными организациями, пояснил источник РБК в Банке России.

Наказания для банков, которые будут некорректно взаимодействовать с клиентами, в поправках не ограничиваются. В документе указано, что ЦБ сможет применять меры в соответствии с законом о Центральном банке, согласно которому он может, в частности, накладывать на банки штрафы и ограничивать определенные операции.

«Наказание всегда соразмерно нарушению», — подчеркнул представитель ЦБ в ответ на запрос РБК. Он отметил, что санкции за мисселинг «зависят от тяжести, повторности, устранимости нарушений».

«На текущем этапе сложно сказать, в каких случаях и в каких объемах будет предоставляться информация финансовыми организациями», — отмечает президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Ограничения для кредитных организаций будут жесткими, предполагает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. «Потребуется много времени, чтобы рынок и регулятор достигли баланса в раскрытии условий сложных продуктов», — добавляет он.

Основные параметры паспортов или КИД уже определены, сейчас дорабатываются их детали, сказал представитель ЦБ: «Паспорта будут разработаны для всех финансовых продуктов и инструментов, они будут грейдированы цветом по степени сложности, чтобы гражданам было легче ориентироваться».

Как Банк России борется с навязыванием услуг

В феврале 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что на банковском рынке назрела необходимость законодательно закрепить правила продажи финансовых услуг. «Увы, мы так и не увидели большой заинтересованности рынка в установлении прозрачных продаж. Поэтому мы планируем обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселингу, навязывания допуслуг, сокрытия существенной информации», — поясняла она.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий банкам обуславливать выдачу кредита покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Документ вызвал критику участников рынка.

В июле Госдума приняла закон о категоризации инвесторов — делении их на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних с апреля 2022 года начнут действовать ограничения на покупку определенных видов бумаг или инвестинструментов. 8 декабря Набиуллина предложила ввести регулирование раньше намеченного срока или вовсе запретить на ближайшие полтора-два года продавать сложные инвестпродукты неопытным инвесторам.

«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, впарить людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — сказала Набиуллина.

Удастся ли победить мисселинг

На рынке действительно накопилась критическая масса случаев некорректных продаж, признает вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов: «Это касается и страховок, и нестраховых комиссионных продуктов вроде юридических услуг или телемедицины, и различных инвестиционных продуктов. Банки хотят дополнительно заработать, ставят своим сотрудникам высокие планы продаж». По его словам, паспорта продуктов «внесут определенный порядок», хотя и не решат всех проблем.

Плюс нового подхода в том, что клиент гарантированно получит ключевую информацию о продукте, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Но, с другой стороны, потребители и так очень много разных бумажек подписывают в банках, а это еще одна бумажка. Будет потребитель читать ее или нет — вопрос», — рассуждает он.

Ограничения не будут иметь эффекта, уверен директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. «Двигателем процесса должно быть повышение финансовой грамотности клиентов. Памятки, брошюры в дополнение к договору ничего не дадут, если менеджер будет достаточно убедительным. Методы социальной инженерии никто не отменял и при банковских продажах», — подчеркивает он.

По данным ЦБ (.pdf), в январе—сентябре 2020 года более половины продаж страховых продуктов (51,7%) осуществлялось через банки. Комиссии, которые получают кредитные организации за посредничество, растут, за девять месяцев банки заработали на продаже страховок 98,9 млрд руб.

«Есть оценки на рынке, что утилизация некоторых небанковских продуктов составляет менее 10%, то есть из 100 человек, купивших его, 90 не пользуются им, а банк получил доход, комиссию», — отмечает Скворцов. Ужесточение правил продаж приведет к потере части этого дохода, считает эксперт.

«Понятно, что у банков возникнут некие технические и финансовые затраты на внедрение новой практики, но они небольшие. Рынок это не обрушит», — оценивает Войлуков. Снизятся и объемы продаж, и их маржинальность, считает Шорников. В крупных банках инициативу ЦБ тем не менее поддерживают. В ВТБ, Московском кредитном банке, Совкомбанке, Райффайзенбанке, а также банках «Дом.РФ» и «Зенит» считают, что новый подход повысит прозрачность продаж, следует из ответов их представителей на запросы РБК.

Источник: РБК