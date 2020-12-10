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Властям США надоела монополия Facebook: иск уже в суде. Что ответила компания?

15:15 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках.

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Facebook уже получила первый штраф из-за скандала с пользовательскими данными

Компания Facebook заявила, что иски генеральных прокуроров штатов и Федеральной комиссии по торговле (FTC) являются "пересмотром истории".
Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp.
"Иски, поданные FTC и генеральными прокурорами штатов, являются пересмотром истории", - сообщается в заявлении компании.

"Когда мы приобрели Instagram и WhatsApp, мы считали, что эти компании принесут большую пользу нашим пользователям Facebook, и что мы сможем помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали", - отметила компания.
Ранее члены антимонопольного подкомитета палаты представителей США пришли к выводу, что крупные американские компании Amazon, Apple, Facebook и Google прибегали к неконкурентным методам для укрепления своих позиций.
В июне 2019 года судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщали, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

Источник: РИА Новости

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