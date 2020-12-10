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Изъяли нелегального золота на 7 млн в машине Toyota Corolla жителя Якутии

15:30 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере.

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В машине якутянина нашли золото стоимостью свыше семи миллионов рублей

Свыше трех килограммов россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Якутии.
Сотрудникам УФСБ России поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.
"При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере.
"В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Драгметалл обращен в доход государства.

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