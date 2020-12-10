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«Снежная болезнь»: рассказала о неожиданной угрозе здоровью зимой врач

15:45 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия.

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Врач рассказала, как уберечься от снежной болезни

Чем опасен зимний ультрафиолет, в интервью радио Sputnik объяснила врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
Россиянам следует использовать зимой солнцезащитные очки примерно так же часто, как и летом. Это надо делать, чтобы не допустить поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, которые отражаются от снега или льда, пояснила в интервью радио Sputnik доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

По ее словам, риск сохраняется даже в пасмурную погоду, при отсутствии прямого солнечного света.

"Если очень много снега, то идет очень сильное отражение света. Глазам действительно бывает больно. Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники. Это больше касается не коренных жителей, потому что у них глаза адаптированы к таким условиям, а тех, кто приезжает в экспедиции. Приезжие не знают, что нужно защищать глаза, и могут получить ожог из-за очень сильного ультрафиолетового облучения", – сказала офтальмолог.

Снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами, но есть и менее ярко выраженные проблемы, с которыми может столкнуться уже не полярник, а любой человек, добавила врач Ирина Лещенко.
"Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", – объяснила Ирина Лещенко.

Источник: radiosputnik.ria.ru

слепота снег снежная болезнь
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