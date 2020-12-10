«Снежная болезнь»: рассказала о неожиданной угрозе здоровью зимой врач

Чем опасен зимний ультрафиолет, в интервью радио Sputnik объяснила врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
Россиянам следует использовать зимой солнцезащитные очки примерно так же часто, как и летом. Это надо делать, чтобы не допустить поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, которые отражаются от снега или льда, пояснила в интервью радио Sputnik доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко.
По ее словам, риск сохраняется даже в пасмурную погоду, при отсутствии прямого солнечного света.
Снежная болезнь – это экстремальное проявление поражения глаз ультрафиолетовыми солнечными лучами, но есть и менее ярко выраженные проблемы, с которыми может столкнуться уже не полярник, а любой человек, добавила врач Ирина Лещенко.
"Яркое солнце ухудшает качество жизни, доставляет дискомфорт, приходится постоянно щуриться и жмуриться. Для женщин это может иметь не очень хорошие последствия. Они могут получить морщины у глаз, если будут много щуриться из-за солнца. Если же долго находиться там, где много снега и слепит солнце, то может быть и фотокератит, то есть снежная болезнь", – объяснила Ирина Лещенко.
Источник: radiosputnik.ria.ru