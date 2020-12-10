12.12.2020: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что категорически нельзя делать в этот сильный день

В период зеркальной даты 12.12.2020 года стоит постараться привлечь в свою жизнь как можно больше успеха и удачи.

Этот период благоприятен для того, чтобы загадывать сокровенные желания

Уже совсем скоро наступит необычная дата, которую называют зеркальной, и будет проходить она 12.12.2020 года. Этот период благоприятен для того, чтобы загадывать сокровенные желания, а также важно знать, что можно делать, и чего не стоит, чтобы максимально привлечь удачу и благополучие в жизнь. Уникальность этого события заключается в том, что цифры последовательны и зеркальны.

Какими особенностями обладает зеркальная дата 12.12.2020 года и эффективные способы загадать желание

В день зеркальной даты 12.12 покровительствует цифра 3(1+2=3). Такая цифра символизирует положительную энергию, доброту и духовное развитие. Стоит делать в такие дни не только добрые дела для себя, но и для людей, которые окружают. Можно заняться благотворительностью или отдать хорошие, но ненужные, вещи, людям, которые в них могут нуждаться.

В зеркальную дату не стоит сидеть на месте, так как все дела, которые были начаты, будут иметь успех. Интуиция будет подсказывать больше, чем обычно.

В зеркальную дату 12.12.2020 года стоит загадывать желания, так как они могут сбыться. В этом процессе нет ничего сложного, ведь надо четко составить свое желание, а затем перенести его на лист бумаги. Писать его надо так, будто оно уже сбылось.

Далее надо сделать что-то хорошее. На другом листе бумаги стоит написать пожелание для хорошего друга, и оно должно исходить от чистой души. Третий лист должен содержать пожелания для всей семьи. Все три листа надо положить на всю ночь на подоконник, и можно попросить у ночного светила исполнения всех пожеланий.

Какие важные дела стоит выполнить в зеркальную дату 12.12.2020 года

Важно не бездействовать в зеркальную дату, ведь если к чему-то стремиться и быть энергичным, то можно привлечь в жизнь как можно больше удачи. Есть некоторые важные дела, которые стоит сделать.

Подведение итогов уходящего года. Многим непросто пришлось в 2020-м году, и именно в такую дату стоит понять, чего удалось достичь, а над чем стоит еще работать.

Пополнение ресурса. К этому времени может ощущаться усталость, и поэтому стоит заняться тем, что может наполнить энергией, например, медитация, занятия спортом и так далее.

Отдать долги. Прекрасное время для того, чтобы расстаться с долгами, ведь по приметам до Нового года это обязательно лучше сделать.

Общение. Такая дата прекрасно подходит для того, чтобы общаться с окружающими людьми, и новое знакомство будет складываться очень удачно.

Планы на будущее. Зеркальная дата сильна энергетически, и поэтому стоит составлять планы на будущее. Их можно записывать и визуализировать.

Приобретение подарков. Это время прекрасно подходит для того, чтобы совершать покупки.

Что не стоит делать в зеркальную дату 12.12.2020

Существуют также некоторые дела, которыми не стоит заниматься в зеркальную дату, чтобы не привлечь в свою жизнь неудачи и беды, а именно:

не стоит предаваться лени и бездействию, так как это негативно может отразиться на дальнейших делах;

не надо вступать в конфликтные ситуации, и связано это с тем, что энергетика будет достаточно сильной, и после ссоры можно будет не восстановить отношения;

не стоит желать зла другим людям, так как все эти негативные пожелания могут вернуться к отправителю, но такой рекомендации лучше придерживаться каждый день.

В период зеркальной даты 12.12.2020 года стоит постараться привлечь в свою жизнь как можно больше успеха и удачи.

Источник: rsute.ru