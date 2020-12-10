"Это не идея, а благословение патриарха Кирилла": О 4 храме РПЦ в микрорайоне Белокаменном рассказал настоятель прихода Бердска отец Владимир

Изначально церковь собирались строить в низине недалеко от старого кирзавода, но так как храм должен возвышаться, строительство решили организовать в микрорайоне.

Новый настоятель храма Александр Ляпустин со своей семьей

Четвертый храм в микрорайоне Белокаменном в Бердске будет деревянным. Отмечается, что он будет назван во имя Преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил "Курьер. Среда. Бердск" отец Владимир (Василий) Бирюков сегодня, 10 декабря.

- Это не идея, а благословение патриарха Кирилла, чтобы храмы были в шаговой доступности для людей верующих,- отметил отец Владимир.

По словам священника Бирюкова, в генплане Бердска ранее было предусмотрено строительство храма в районе старого кирзавода.

- Вот раньше храмы, как строили? - на возвышенности. На генплане рассматривали предложение. Оказывается там тоже есть место выделенное для религиозного использования. Оно интересное. Посмотрели на карте. Это находится за Кирзаводом перед Марьиным логом, где есть ручей. Предложение такое вынесли, чтобы там выделить место под храм, в самой низине. Хотелось бы поставить все-таки на возвышении,- подчеркнул священник Бирюков.

Таким образом, было принято решение построить храм в микрорайоне Белокаменном в Бердске. В конечном счете все четыре храма окажутся равноудалены друг от друга. Все храмы строятся на пожертвования прихожан.

Как стало известно, настоятелем будущего храма станет Александр Ляпустин. Священник Александр служит около 27-28 лет. Живет и последние три года служит в Бердске. Он малоизвестен. В основном был штатным священником.

Как рассказал отец Владимир, храмы нужны для напоминания людям о самых важных и добрых чувствах.

- Храм- это небо на земле. Здесь совершаются молитвы, таинства. Мы душою возносимся к Богу, к небесному Отечеству нашему. Мы же граждане наземные. Мы временно здесь. Мы хотели бы быть гражданами небесного Отечества нашего, и вот на время открываем дверь в дом божий. Чем больше храмов, тем больше напоминаний людям не забывать о таком важном, нужном и необходимом всем чувству-любви. Крест-это символ самопожертвования. Это символ жертвенной любви, чтобы мы не забывали, что не только себе нужно брать от жизни все. Чем больше мы отдаем друг другу, тем больше будет тепла, тем больше будет любви, крепкой семьи. Мы же хотим, чтобы наши дети были не просто ученые, пять дипломов имели, а чтобы имели образование. Образование- это не только диплом и знания, но и развитие образа божьего в душе человека, а мы об этом забыли совершенно. Про душу забываем. У нас душа самое главное. Мы должны об этом напоминать людям,- сообщил Василий Бирюков.

Напомним, что о строительстве бердского храма "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 10 декабря, от достоверного источника. Как извещал источник, возможно, сейчас разрешительные документы находятся на стадии согласования.