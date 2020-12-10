7 самых жестоких женщин в истории. Они совершали то, что даже мужчинам не под силу

Обычно считается, что большинство, если не все, серийные убийцы – это мужчины, однако это совсем не так

Обычно считается, что большинство, если не все, серийные убийцы – это мужчины, однако это совсем не так. В истории были такие женщины, которые даже хуже, чем многие из самых известных мужчин-серийных убийц. Из-за всех ужасных преступлений, которые они совершили, они попали в историю, как самые жестоких женщины.

Мария I Тюдор

Мария I (королева Англии), также известная как Кровавая Мария, убила много протестантов, пытаясь восстановить католицизм в Англии во время своего правления. Закон о ереси, который она установила, несет ответственность за сожжение более 300 протестантов, обвиненных в еретичестве. Она никогда не была привлечена к ответственности за какие-либо из своих преступлений; однако после ее смерти ее восстановление католицизма было отменено.

Эйлин Уорнос

Эйлин Уорнос была уличной проституткой, которая считается первой женщиной-серийным убийцей в Америке. Она жестоко застрелила и ограбила семерых мужчин во Флориде в конце 80-х и начале 90-х. Она утверждала, что убийства были совершены в целях самообороны; однако ее признали виновной в убийстве всех шестерых мужчин и поместили в камеру смертников. В 2002 году она была казнена с помощью смертельной инъекции, а год спустя ее история была изображена в удостоенном премии Оскар фильме «Монстр».

Майра Хиндли

Майра Хиндли считается самой жестокой женщиной в британской истории. Вместе со своим партнером Иэном Брэди она совершила убийства детей в 1960-х годах. Вместе они похитили, подвергли пыткам и убили пятерых детей и подростков.

Когда их поймали, Хиндли совершенно не раскаивалась в своих преступлениях и не признавала себя виновной. В течение 20 лет она настаивала на своей невиновности, однако в 1987 году наконец признала свою причастность ко всем пяти убийствам. В 2002 году она умерла в тюрьме.

Карла Хомолка

Карла Хомолка – самая известная женщина-серийный убийца в Канаде. Она помогла своему мужу, полу Бернардо, изнасиловать и убить, по меньшей мере, трех женщин, одна из которых была ее младшей сестрой. Она получила довольно легкий приговор за свои преступления благодаря сделке о признании вины, которую она заключила с обвинением. В обмен на свои показания против Бернардо она получила сокращенный тюремный срок всего на 12 лет.

Обвинение поначалу отнеслось к этой сделке не так уж плохо. Хомолка утверждала, что Бернардо издевался над ней и что она была вынуждена участвовать в убийствах; однако позже появились видеозаписи, доказывающие, что она не была жертвой, а активным участником всех убийств.

Розмари Уэст

Розмари Уэст печально известна в Британии своими преступлениями. Она вместе со своим мужем Фредом убила и расчленила несколько молодых женщин и похоронила их в подвале. Одной из этих женщин была их дочь Хизер. С момента предъявления обвинения она настаивала на своей невиновности. В 1995 году она была признана виновной в пытках и убийстве 10 женщин и приговорена к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Амелия Дайер

Амелия Дайер – одна из самых плодовитых серийных убийц в истории. По сообщениям, она убила около 400 или более младенцев в течение 20-летнего периода в Викторианскую эпоху. Она охотилась на молодых незамужних женщин с младенцами, которые будут платить ей за заботу о своих детях. Дайер брала деньги у этих женщин, но вместо того, чтобы заботиться об их детях, она убивала их и бросала в Темзу. Несмотря на то, что она была ответственна за несколько смертей, ее судили только за одно убийство и приговорили к смертной казни.

Елизавета Батори

Книга рекордов Гиннесса считает графиню Елизавету Батори самой жестокой женщиной-серийным убийцей. Ее обвинили в пытках, нанесении увечий и убийстве около 650 женщин в период с 1585 по 1610 год. Несмотря на то, что против венгерской графини имелись весомые улики, она так и не предстала перед судом из-за влияния своей семьи.

Легенда гласит, что у Батори были вампирские наклонности. По сообщениям, она купалась в крови жертв, пытаясь сохранить свою молодость.

Источник: rsute.ru