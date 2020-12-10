Призвала страны СНГ обеспечить зону свободной торговли Белоруссия

Заместитель премьер-министра заявил об этом во время участия в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств.

В Минске призвали СНГ к полномасштабному режиму зоны свободной торговли

Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко призвал страны СНГ на фоне волны протекционизма в мире обеспечить полномасштабный режим зоны свободной торговли товарами в Содружестве, сообщила в пресс-служба белорусского правительства.

По ее данным, заместитель премьер-министра заявил об этом во время участия в заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств. Заседание прошло в среду в формате видеоконференции.

"Вице-премьер обратил внимание, что актуальными остаются задача устранения барьеров в торговле в рамках Содружества, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами, облегчение административных процедур для торговли и ведения бизнеса, промышленная кооперация, углубление сотрудничества в области инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Там приводятся слова вице-премьера, что "когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, партнеры по СНГ должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли".