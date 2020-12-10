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Зверское избиение женщины-таксиста в Новосибирске: возбуждено еще одно дело

15:50 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина, по данным следствия, получила не менее 20 ударов — ее били ногами и руками по различным частям тела.

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В рамках расследования уголовного дела об избиении женщины-таксиста и угоне ее автомобиля возбуждено еще одно уголовное дело

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по факту угона автомобиля, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ), в отношении одного из фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело. 23-летний молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 4 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем простого предложения и обещания покататься по городу на чужом автомобиле, вовлек двух 15-летних и одного 16-летнего подростка в совершение особо тяжкого преступления. Трое несовершеннолетних на предложение подозреваемого согласились, и совместно с последним 4 декабря в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения около продуктового магазина на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска, с целью угона припаркованного автомобиля «Honda Fit», с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего угнали его и поехали кататься по территории Первомайского района.

Фигурант уголовного дела находится под арестом.

Следователями проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее писал Курьер.Среда.Бердск, компания из четверых пьяных человек, среди которых было трое подростков, напала на женщину-таксиста около магазина ночью 4 декабря.

Источник: nsk.sledcom.ru

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