10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Обвиняемого в махинациях на 300 млн рублей афериста Артура Оганова вернули в Россию

17:00 10.12.2020
0

Экстрадиция состоялась в столичном аэропорту Шереметьево.

% name% title
Обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями экстрадировали в Россию из Египта

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2012 году злоумышленник, являясь генеральным директором компании, заключил с банковской организацией договор об открытии кредитной линии с целью рефинансирования взятых ранее кредитов и пополнения оборотных средств фирмы. Однако, получив денежные средства, обвиняемый вывел их при помощи фиктивных договоров займа. Таким образом, он причинил ущерб банку в размере более 300 миллионов рублей.

«В июне 2018 года на основании запроса Главного управления МВД России по городу Москве фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре текущего года он задержан на территории Египта», - уточнила Ирина Волк.

Экстрадиция состоялась в столичном аэропорту Шереметьево.

Источник: mvdmedia.ru

коррупция чиновник экстрадиция
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что с ним будет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак уберечь дачу от пожаров зимой? Рассказали садоводам Бердска спасатели
18:03 10-12-2020
Как уберечь дачу от пожаров зимой? Рассказали садоводам Бердска спасатели
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
18:00 10-12-2020
Привитые
БердскКакие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд
17:50 10-12-2020
Какие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд
БердскДа будет в парке туалет! Нашли деньги на архиважную постройку в Бердске
17:46 10-12-2020
Да будет в парке туалет! Нашли деньги на архиважную постройку в Бердске
Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год
17:45 10-12-2020
Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год
БердскБердск официальный сайт
17:36 10-12-2020
Бердск официальный сайт
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
17:36 10-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
БердскПочему вернули с удаленки школьников? Поинтересовались депутаты Новосибирской области
17:34 10-12-2020
Почему вернули с удаленки школьников? Поинтересовались депутаты Новосибирской области
Назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет Лавров
17:30 10-12-2020
Назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет Лавров
БердскРабота в Бердске: Печатника высокой печати на зарплату в 45 000 рублей срочно ищет компания
17:29 10-12-2020
Работа в Бердске: Печатника высокой печати на зарплату в 45 000 рублей срочно ищет компания