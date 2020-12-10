Обвиняемого в махинациях на 300 млн рублей афериста Артура Оганова вернули в Россию

Обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями экстрадировали в Россию из Египта

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола и ФСИН России доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2012 году злоумышленник, являясь генеральным директором компании, заключил с банковской организацией договор об открытии кредитной линии с целью рефинансирования взятых ранее кредитов и пополнения оборотных средств фирмы. Однако, получив денежные средства, обвиняемый вывел их при помощи фиктивных договоров займа. Таким образом, он причинил ущерб банку в размере более 300 миллионов рублей.

«В июне 2018 года на основании запроса Главного управления МВД России по городу Москве фигурант был объявлен в международный розыск. В сентябре текущего года он задержан на территории Египта», - уточнила Ирина Волк.

Экстрадиция состоялась в столичном аэропорту Шереметьево.

Источник: mvdmedia.ru