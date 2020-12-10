10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год

17:45 10.12.2020 Фото: pixabay.com
0

В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь.

% name% title
Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года: до сколько можно будет уехать домой в Новый год

Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года.
Городские власти сообщили, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года. Мэр Анатолий Локоть предупредил — новосибирский метрополитен не будет продлевать работу, как это было в предыдущие годы. Это связано с тем, что в этот день не будет массовых мероприятий. Их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы не планируем никаких массовых мероприятий в условиях эпидемиологической ситуации. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь. И услуга пользовалась спросом: празднующие горожане поставили рекорд — за первые три часа нового года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек, это рекордное количество за последние годы. За первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трех — еще 2911.

график движения метро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКак уберечь дачу от пожаров зимой? Рассказали садоводам Бердска спасатели
18:03 10-12-2020
Как уберечь дачу от пожаров зимой? Рассказали садоводам Бердска спасатели
Привитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинации
18:00 10-12-2020
Привитые
БердскКакие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд
17:50 10-12-2020
Какие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд
БердскДа будет в парке туалет! Нашли деньги на архиважную постройку в Бердске
17:46 10-12-2020
Да будет в парке туалет! Нашли деньги на архиважную постройку в Бердске
Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год
17:45 10-12-2020
Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год
БердскБердск официальный сайт
17:36 10-12-2020
Бердск официальный сайт
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
17:36 10-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
БердскПочему вернули с удаленки школьников? Поинтересовались депутаты Новосибирской области
17:34 10-12-2020
Почему вернули с удаленки школьников? Поинтересовались депутаты Новосибирской области
Назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет Лавров
17:30 10-12-2020
Назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет Лавров
БердскРабота в Бердске: Печатника высокой печати на зарплату в 45 000 рублей срочно ищет компания
17:29 10-12-2020
Работа в Бердске: Печатника высокой печати на зарплату в 45 000 рублей срочно ищет компания