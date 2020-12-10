Работа метро 31 декабря 2020 года в Новосибирске: до сколько можно будет уехать домой в Новый год

В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь.

Работа метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года: до сколько можно будет уехать домой в Новый год

Рассказываем, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года.

Городские власти сообщили, как будет работать метро в Новосибирске 31 декабря 2020 года. Мэр Анатолий Локоть предупредил — новосибирский метрополитен не будет продлевать работу, как это было в предыдущие годы. Это связано с тем, что в этот день не будет массовых мероприятий. Их отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы не планируем никаких массовых мероприятий в условиях эпидемиологической ситуации. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь. И услуга пользовалась спросом: празднующие горожане поставили рекорд — за первые три часа нового года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек, это рекордное количество за последние годы. За первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трех — еще 2911.