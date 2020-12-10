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Обвинили в смерти пациента из-за отключения кислорода больницу №11 в Новосибирске. Минздрав это опроверг

17:22 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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В министерстве добавили, что во всех больницах, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны в количестве, необходимом для бесперебойной работы этой системы.

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В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Минздрав Новосибирской области назвал фейком информацию некоторых СМИ о смерти пациента с коронавирусом в городской больнице №11 Новосибирска из-за отключения подачи кислорода.
Ранее в СМИ со ссылкой на дочь пациента горбольницы №11 появилась информация о его смерти от коронавируса якобы после отключения в инфекционном госпитале на несколько часов подачи кислорода.
"Информация о смерти пациента в больнице №11 из-за отключения кислорода – фейк. Больница №11 обратится в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с публикациями ряда СМИ о том, что в инфекционном госпитале на базе этой больницы отключение кислорода привело к смерти пациента. За все время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было", - говорится в комментарии облминздрава.

В министерстве отметили, что в стационарах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом и оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, в том числе в больнице №11, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно.
"Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит. Систему подачи газа в момент заправки переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, обеспечивающую непрерывную подачу кислорода. Данное технологическое решение – стандартное, в процессе заправки газификатора давление в системе остается в пределах нормативного", - пояснили в облминздраве.
В министерстве добавили, что во всех больницах, оборудованных системами централизованного снабжения медицинскими газами, имеются кислородные баллоны в количестве, необходимом для бесперебойной работы этой системы.

кислород отключение
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