Карты с кэшбеком: особенности услуги

Под понятием кэшбек подразумевают возвращение части суммы за определенные финансовые операции. Обычно для этих бонусов используют специальные ресурсы, однако для того чтобы сократить время на все процедуры, банк Тинькофф предлагает своим клиентамкарты с кэшбеком и бесплатным обслуживанием.

Основные возможности услуги

Кэшбэк карты от банка Тинькофф позволяют получать часть расходов за все совершенные операции. Начисление бонусов происходит раз в месяц и только в рублях. Для каждого клиента индивидуально формируется определенный день выплат.

Основное достоинство такой карты заключается в том, что кэшбек зачисляется при покупке товаров в магазинах-партнерах банка, которых по России огромное количество. Денежная компенсация не начисляется за следующие операции:

Оплата коммунальных услуг. Пополнение мобильного телефона. Получение переводов. Снятие наличных. Оплата пошлин и задолженностей.

Как начисляется кэшбек

За разные виды покупок на карту может поступить от 1% до 30%. Проценты распределяются следующим образом:

Максимальные до 30% можно получить за покупки по спецпредложениям от компаний-партнеров. Это могут быть как обычные магазины, так и заведения общественного питания. До 15% получают за траты на различные виды развлечений. К примеру, за поход в заведение можно вернуть около 10%, а за кино – 5%. Для получения 15% кэшбека оформляют специальную Pro-версию. 3-15% можно получить за любую категорию, назначив ее самостоятельно. К примеру, в январе максимальный кэшбек назначают за транспорт, а в феврале старую категорию меняют на развлечения. За любые покупки назначается 1% с каждых 100 руб.

Карта с кэшбеком от Тинькофф – отличная возможность компенсировать часть трат с разных покупок. Полученные средства можно в будущем потратить на развлечения и новые приобретения.